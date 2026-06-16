Argentina arranca la defensa del título con un triplete de Messi y otra marca histórica

Lionel Messi fue la figura del partido al anotar un triplete y alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

El capitán albiceleste abrió el marcador al minuto 17 con un golazo. Tras una asistencia filtrada de Rodrigo De Paul, Messi controló el balón en la frontal del área y sacó un potente disparo de izquierda que se clavó en el ángulo.

Al minuto 60 amplió la ventaja al empujar un rebote dentro del área chica. El triplete llegó al minuto 78, cuando anotó de zurda tras una gran jugada colectiva. Inmediatamente después, Lionel Scaloni lo sustituyó para que recibiera la ovación del público en el Estadio Kansas City.

Con este tercer gol, Messi llegó a 16 anotaciones en Copas del Mundo e igualó el récord absoluto que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Además, sumó su gol número 119 con la selección argentina en su partido número 200.

Argentina dominó el encuentro de principio a fin. Controló la posesión, generó constantes ocasiones y apenas permitió acercamientos de una Argelia ordenada, pero superada. Un gol argelino fue anulado por fuera de juego en la primera parte. Emiliano Martínez no tuvo mayores complicaciones en su arco.

Con este triunfo, la campeona del mundo lidera el Grupo J, integrado también por Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez defensiva, buen manejo de balón y una versión inspirada de su capitán, quien, a sus casi 39 años, sigue rompiendo marcas en su sexta participación mundialista, un récord de longevidad.

2 - At 38 years, 357 days old, Lionel Messi is the oldest player to score multiple goals in a FIFA World Cup match, surpassing Roger Milla (38y 34d) in 1990.



Eternal. pic.twitter.com/45K7TFiBu9 — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

El partido tuvo un fuerte componente emotivo: se cumplían exactamente 20 años del debut mundialista de Messi, el 16 de junio del 2006, ante Serbia y Montenegro. Veinte años después, el rosarino celebró de la mejor manera posible al completar un triplete histórico.

Argentina sumó tres puntos clave en su objetivo de avanzar como líder del grupo. Sus próximos compromisos serán el 22 de junio ante Austria, en Dallas, y el 27 de junio frente a Jordania.