Kylian Mbappé supera a Olivier Giroud y se convierte en el máximo goleador histórico de Francia

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Francia al alcanzar los 58 tantos internacionales durante la victoria 3-1 sobre Senegal en el debut de los Bleus en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 16 de junio de 2026.

El delantero marcó un doblete en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey (MetLife Stadium). Su primer gol le permitió igualar el registro de Olivier Giroud, quien cerró su carrera internacional con 57 anotaciones en 137 partidos. El segundo tanto, con un remate desde fuera del área en la segunda mitad, le dio en solitario el récord histórico de la selección francesa.

Bradley Barcola completó la cuenta para Francia, mientras que Senegal descontó en los minutos finales.

A sus 27 años, Mbappé alcanzó la marca en 99 partidos con la selección absoluta, consolidando una trayectoria que lo ha situado entre los futbolistas más determinantes de su generación.

Detrás de Mbappé y Giroud aparece Thierry Henry, tercero en la clasificación histórica de goleadores franceses con 51 anotaciones.

Además del récord nacional, el atacante también continúa escalando posiciones en la historia de los Mundiales. Con los dos goles marcados ante Senegal llegó a 12 tantos en fases finales de la Copa del Mundo.

La cifra lo deja a un gol del récord francés de Just Fontaine, autor de 13 goles en Suecia 1958, y a cuatro de la marca absoluta del alemán Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones.

#OJOALDATO - Jugadores que MENOS partidos necesitaron para marcar 13 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🇫🇷 Just Fontaine: 6 partidos (1958)

🇩🇪 Gerd Müller: 12 partidos (1974)

🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ: 15 partidos (hoy)

🇧🇷 Ronaldo Nazário: 17 partidos (2006)

🇩🇪 Miroslav… pic.twitter.com/bagDDivphJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026

Trayectoria goleadora

Mbappé debutó con la selección francesa en 2017 y desde entonces ha mantenido una progresión constante.

En 2018, con 19 años, marcó cuatro goles en el Mundial de Rusia y contribuyó al título conquistado por Francia.

En Catar 2022 firmó ocho goles y terminó como máximo anotador del torneo.

Entre 2023 y 2025 consolidó su papel como líder ofensivo de la selección.

Ante Senegal, en el Mundial 2026, alcanzó los 58 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia.

Francia volverá a la actividad el 22 de junio frente a Irak en el Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field) y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Noruega en el Estadio Boston (Gillette Stadium).