Mundial 2026: Las 17 victorias de Miroslav Klose, un trono bajo el acecho de Lione Messi

A lo largo de sus cuatro participaciones consecutivas, desde Corea-Japón 2002 hasta Brasil 2014, Klose disputó 24 partidos mundialistas y ganó el 70% de ellos.

Detrás de la impresionante marca del delantero alemán aparecen empatados en el segundo lugar el brasileño Cafú, histórico lateral derecho de la Canarinha, y el argentino Lionel Messi, actual figura de la Albiceleste, ambos con 16 victorias en Copas del Mundo.

Cafú alcanzó sus 16 triunfos durante cuatro ediciones consecutivas, entre Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, y además mantiene el récord de haber disputado tres finales consecutivas con la selección brasileña.

Por su parte, Lionel Messi llegó a las 16 victorias tras la histórica campaña de Argentina en Qatar 2022. El capitán argentino construyó este registro a lo largo de cinco Mundiales y ahora amenaza directamente el récord de Klose como el jugador con más partidos ganados en la historia del torneo.

Un escalón más abajo, con 15 triunfos mundialistas, aparecen el brasileño Ronaldo y el mediocampista alemán Lothar Matthäus, dos leyendas que marcaron épocas doradas para sus selecciones, junto a otros referentes alemanes como Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger.

Todos ellos también destacan por una efectividad cercana o superior al 70% en los partidos disputados en la Copa del Mundo, un factor que ha sido clave tanto en sus logros individuales como en los éxitos colectivos de sus selecciones.

Entre los 15 futbolistas que lideran esta estadística, únicamente el italiano Paolo Maldini nunca logró conquistar un Mundial. Además, solo Maldini, Matthäus y Messi —hasta ahora— registran una efectividad cercana al 60%, mientras Cafú alcanzó un impresionante 80% de victorias en 20 partidos disputados.

Un récord que podría caer en el 2026

Con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026, la marca de Miroslav Klose aparece como uno de los grandes registros históricos que podrían ser superados por figuras que aún siguen vigentes.

La ampliación del torneo a 104 partidos y un formato que exigirá disputar ocho encuentros para coronarse campeón facilitará que varios futbolistas aceleren sus números, dejando a Messi muy cerca de convertirse en el jugador con más victorias mundialistas si Argentina supera la fase de grupos.

Kylian Mbappé también se mantiene al acecho y necesitará que Francia gane seis partidos en el Mundial del 2026 para igualar el récord actual, en un escenario donde las matemáticas ya no juegan a favor de Klose.