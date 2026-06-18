Video: el curioso ritual de humo blanco de un aficionado de Ghana que se volvió viral tras el triunfo sobre Panamá

La Copa del Mundo 2026 continúa en Norteamérica y, tras el debut de todas las selecciones, comienzan a surgir algunas sorpresas. En esta ocasión, Ghana consiguió una victoria por 1-0 sobre Panamá en un partido disputado, que se definió en los últimos minutos del tiempo de reposición.

El encuentro, disputado en Toronto, mantuvo un ritmo dinámico desde el inicio. Ghaneses y panameños mostraron intensidad y vocación ofensiva, pero encontraron defensas ordenadas y carecieron de precisión en los metros finales durante gran parte del juego.

Cuando parecía que el partido terminaría sin goles, Caleb Yirenkyi marcó al minuto 94 en una jugada de contragolpe. El tanto desató la celebración de los aficionados ghaneses presentes en el estadio y le dio a su selección tres puntos importantes en un grupo exigente.

Panamá compitió con orden e intentó neutralizar los circuitos ofensivos de Ghana, además de aprovechar los espacios disponibles. El conjunto africano apostó por la velocidad y las transiciones rápidas, estrategia que resultó decisiva en el tramo final. El cierre fue intenso, con ambos equipos disputando cada balón. Sin embargo, Ghana aprovechó una de sus últimas oportunidades y aseguró la victoria.

Una escena que se volvió viral

Más allá del resultado, una acción en las gradas llamó la atención de los espectadores y se viralizó en redes sociales.

Al minuto 16, un aficionado ghanés sacó un pequeño recipiente, colocó un polvo blanco en la palma de su mano y lo sopló hacia el terreno de juego. Algunos usuarios interpretaron el gesto como una “cábala” o una manifestación simbólica de apoyo a su selección. Lo más curioso fue que este ritual aparentemente funcionó.

Las imágenes circularon rápidamente en plataformas digitales y generaron diversas reacciones. Algunos usuarios lo relacionaron con prácticas espirituales conocidas popularmente como “macumba”, término asociado en distintos contextos culturales con rituales vinculados a la buena suerte para ellos y su equipo.

Sí hay una Zona en el Mundo dónde la superstición Juega un papel muy importante para su población es en el África Subsaharina

👉Y Prueba de ello es este Hincha Ghanés polvoreando polvos por el Campo, Finalmente ganó Ghana🇬🇭 pic.twitter.com/9diEBF8Boa — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) June 18, 2026

Tradición, superstición y futbol

En diversas regiones de África, las creencias y tradiciones forman parte de la cultura popular, y el futbol no es la excepción. Para algunos aficionados, este tipo de manifestaciones representa una forma simbólica de respaldo a sus equipos.

No existe evidencia de que actos de esta naturaleza influyan en los resultados deportivos. Sin embargo, la coincidencia entre el gesto del aficionado y la victoria de Ghana alimentó comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales.

Qué significa el ritual de humo blanco

El humo blanco podría interpretarse como un acto simbólico para invocar fuerzas espirituales y pedir ayuda para alcanzar la victoria de su selección.. Este tipo de ritual se asocia con algunas tradiciones de África occidental, donde determinadas ceremonias forman parte de las creencias culturales vinculadas con la buena fortuna y la protección.

Tres puntos para Ghana

Con este triunfo, Ghana suma tres puntos y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El grupo se perfila como uno de los más competitivos del torneo, por lo que cada resultado adquiere relevancia.

Panamá, por su parte, deberá ajustar aspectos ofensivos tras un encuentro en el que mostró orden táctico, pero no logró concretar sus opciones de gol. En la próxima jornada, Ghana enfrentará a Inglaterra.