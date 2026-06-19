Sorpresa en la selección de EE. UU: Christian Pulisic no aparece ni en la banca ante Australia

La selección de Estados Unidos jugará contra Australia este viernes 19 de junio en la ciudad de Seattle, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial del 2026, de manera que el equipo dirigido por el entrenador argentino Mauricio Pochettino intentará repetir lo conseguido en la primera fecha, cuando goleó 4-1 a Paraguay.

El conjunto estadounidense buscará su segundo triunfo consecutivo como local tras afrontar su primer gran inconveniente, debido a que la conformación del once inicial generó dudas desde el pasado viernes 12 de junio: Christian Pulisic, figura de la selección de Estados Unidos, se perdió la mayoría de los entrenamientos de la semana.

Ante esta situación, Christian Pulisic quedó fuera del once titular de la selección de Estados Unidos para el segundo partido del Grupo D contra Australia, al no recuperarse de una molestia en la pantorrilla y su lugar será ocupado por Ricardo Pepi, un delantero centro de gran potencia física, definición letal dentro del área y notable movilidad.

Christian Pulisic ha lidiado con una lesión que lo obligó a abandonar el partido contra Paraguay en la segunda mitad y ahora ni siquiera figura entre los suplentes, por lo que Estados Unidos deberá buscar la victoria sin uno de los referentes y mejores jugadores del plantel de Mauricio Pochettino, quien depositó su confianza en Ricardo Pepi.

La lesión de Christian Pulisic

Según informó la cadena de televisión estadounidense TUDN, Christian Pulisic no fue incluido en la convocatoria de la selección de Estados Unidos debido a diversas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda, un grupo de tres músculos ubicado en la parte posterior del muslo, las cuales ha arrastrado durante los últimos días.

La figura de Estados Unidos trabajó por separado durante toda la semana y no pudo llegar en condiciones al partido contra Australia, por lo que se trata de una baja sensible para el equipo dirigido por Pochettino, que llega motivado tras su contundente victoria ante Paraguay, encuentro en el que Pulisic tuvo que abandonar el campo.

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El director técnico argentino explicó que el atacante estadounidense, de 27 años, recibió una patada en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante una sesión de entrenamiento previa al partido contra Paraguay y sintió una molestia durante el encuentro disputado en Los Ángeles, por lo que tuvo que ser sustituido al descanso.

“Como sabéis, Christian estuvo entrenando por su cuenta toda la semana. Como siempre, tuvimos una reunión con nuestro equipo médico y evaluamos a todo el grupo. Pulisic está mejorando y está mejor que antes; ya veremos para la tercera jornada”, expresó Pochettino en una conferencia de prensa previa al encuentro contra Australia.

Alineación de EE. UU. ante Australia

Pochettino llegó a la conclusión de que Pulisic no estaba ni siquiera para ser suplente y no valía la pena arriesgarlo, por lo que la figura verá el partido contra Australia desde la grada del Lumen Field, en Seattle, Washington. Allí, el conjunto estadounidense intentará asegurar el liderato del Grupo D y la clasificación a la siguiente ronda.

En comparación con la alineación ante Paraguay, el argentino solamente hizo un cambio: la sustitución de Pulisic por Pepi; de manera que el jugador del PSV Eindhoven deberá mostrar las habilidades que lo llevaron a Países Bajos, donde se ha caracterizado por su gran juego aéreo y su capacidad para participar en la creación de jugadas.