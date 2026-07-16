¿Le habló en español? Esto le dijo Marc Guéhi a Lionel Messi tras la semifinal de la Copa Mundial

Durante la tarde del pasado miércoles 15 de julio, la selección de Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y aseguró, por segundo Mundial consecutivo, su clasificación a la final, donde el equipo dirigido por el director técnico argentino Lionel Scaloni buscará el primer bicampeonato de toda su historia.

De nuevo contra las cuerdas y a un paso de la eliminación, abajo 0-1 al minuto 85, la selección de Argentina firmó en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, una remontada épica con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para prolongar la pesadilla de Inglaterra en los Mundiales y sellar el pase a su segunda final consecutiva.

Frente a este escenario, Lionel Messi, quien dio las asistencias para los goles de Lautaro y Enzo, liderará a la selección de Argentina el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, en busca de la segunda Copa del Mundo de su carrera y de la cuarta estrella de la Albiceleste, tras las conseguidas en 1978, 1986 y 2022.

A sus 39 años, Lionel se convertirá en el segundo futbolista en disputar tres finales de la Copa Mundial —2014, 2022 y 2026—, con lo cual igualará al lateral derecho brasileño Cafú, quien jugó las finales de 1994, 1998 y 2002. Sin embargo, si se cumple el plan de Scaloni, Messi será el primer jugador en disputar tres finales como titular.

El intercambio entre Messi y Guéhi

Al final del partido entre Argentina e Inglaterra, Lionel Messi conversaba con la prensa internacional cuando se le acercó Marc Guéhi, defensor marfileño nacionalizado británico que milita en el Manchester City y disputó los 93 minutos del encuentro contra la Albiceleste, en el que fue superado por el conjunto argentino de Lionel Scaloni.

Mientras Lionel hablaba sobre la clasificación a su tercera final de una Copa del Mundo, Marc Guéhi se acercó por detrás y le expresó un mensaje de camaradería en perfecto español: “Buena suerte para la final”, le dijo al capitán de la Albiceleste. Leo Messi le agradeció y respondió que se verían pronto, como un gesto de cortesía.

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Posteriormente, en una rueda de prensa, Guéhi afirmó que marcar a Lionel fue uno de los mayores retos de su carrera y que, por ello, Inglaterra no pudo clasificarse a la segunda final mundialista de su historia. "Messi es un gran jugador, quizás de los mejores. Lo dimos todo, pero no fue solo él; otros jugadores también lo apoyaron", agregó.

"Ahora nos enfocaremos en Francia. Thomas Tuchel hizo un gran trabajo. Estamos contentos por tenerle con nosotros. Aportó mucho a nivel de energía. Creó un equipo con una unión y confianza, y todos estamos con él. Estamos felices por tenerlo aquí", añadió Marc Guéhi durante la zona mixta en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

Argentina y España en una final inédita

"Tenemos unas ganas bárbaras", aseguró Messi en la rueda de prensa, tras afirmar que, luego del 0-1 anotado por Anthony Gordon, los dirigidos por Scaloni pasaron momentos difíciles durante 30 minutos, pero terminaron celebrando la clasificación a su segunda final consecutiva, logro que también alcanzó Francia entre 2018 y el 2022.

Dadas las circunstancias, la final de la Copa Mundial del 2026 la disputarán el bicampeón de América y la Roja, vigente campeona de Europa. Será la Finalissima que no se jugó en primavera, pero tendrá como escenario la ciudad de Nueva York, donde más de 82 mil espectadores presenciarán el primer duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.