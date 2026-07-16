Seis décadas sin títulos: ¿Fue Thomas Tuchel el responsable de la nueva catástrofe de Inglaterra?

Durante la tarde del pasado miércoles 15 de julio, la selección de Inglaterra cayó 2-1 ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Por lo tanto, al igual que en los Mundiales de 1986 y 1998, el cuadro inglés fue eliminado por la Albiceleste, que en esta ocasión busca su primer bicampeonato mundial, de la mano de Lionel Messi.

A pesar de haber anotado el primer gol del partido, al minuto 55, por medio de Anthony Gordon, el conjunto inglés sufrió una de las remontadas más dolorosas de su historia reciente, ya que el equipo dirigido por Lionel Scaloni le dio la vuelta al marcador en los últimos siete minutos, con dos goles que acabaron con las ilusiones inglesas.

Tras el final del partido, las críticas se centraron en el entrenador alemán Thomas Tuchel, quien realizó tres cambios defensivos tras el gol de Anthony Gordon con el objetivo de conservar la ventaja. Sin embargo, la estrategia no dio resultado, pues cedió la iniciativa y los espacios a la selección de Argentina, que no los desaprovechó.

En su primer torneo al frente de Inglaterra, Tuchel llevó a la selección por cuarta vez en su historia a una semifinal del Mundial y aún puede conseguir el segundo mejor resultado de los Tres Leones en una Copa del Mundo si termina en la tercera posición. No obstante, en el Reino Unido ya exigen la destitución del director técnico alemán.

¿Fue Thomas Tuchel responsable del fracaso de Inglaterra?

En pocas palabras, sí, pero todo depende de la perspectiva con la que se analice el desempeño de Inglaterra en el 2026. Antes de este torneo, los Tres Leones solo habían alcanzado las semifinales de la Copa del Mundo en tres ocasiones: en 1966, cuando se proclamaron campeones, y en 1990 y 2018, cuando terminaron en el cuarto lugar.

Frente a este escenario, alcanzar las semifinales y luego conseguir un eventual tercer lugar en la Copa Mundial del 2026 no sería un fracaso ni una catástrofe para Thomas Tuchel, si se toma en cuenta el registro histórico de Inglaterra en las últimas Copas del Mundo. A pesar de ello, parece que en el Reino Unido este resultado no es suficiente.

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Esto se debe a que a Thomas Tuchel se le atribuye directamente la pérdida de la ventaja ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026, ya que el entrenador alemán intentó conservar el resultado durante los últimos 30 minutos del partido frente a una selección que tenía en el campo a Lionel Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Perder contra Argentina no fue el problema, sino la forma en que ocurrió la derrota. La selección de Inglaterra pasó la última media hora replegada en su campo para defender una ventaja mínima, pero no soportó la presión de la Albiceleste, que se adueñó del partido por la estrategia del técnico alemán, que no fue capaz de reaccionar.

¿Tuchel hasta el 2028?

El contrato de Tuchel como entrenador de la selección de Inglaterra se extiende hasta agosto del 2028, por lo que se espera que dirija a los Tres Leones en la Eurocopa de ese año. Sin embargo, el entrenador alemán necesita que la experiencia adquirida en la Copa del Mundo le sirva de aprendizaje para dar el siguiente paso con los ingleses.

Thomas Tuchel se caracteriza por su exigencia táctica, su perfeccionismo y su mentalidad ganadora, pero quedó eliminado de la Copa Mundial del 2026 tras mantener una decisión que resultó equivocada. Además, el alemán fue muy cuestionado al inicio del campeonato por no convocar a figuras como Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire.