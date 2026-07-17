¿Cómo está la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey? La sede de la final del Mundial

Según la agencia de noticias EFE, los incendios forestales que azotan Canadá continúan desplazando grandes columnas de humo hacia zonas de Estados Unidos, lo que mantiene en alerta a amplias áreas del país por sus efectos en la calidad del aire, principalmente en Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene este viernes 17 de julio alertas generalizadas por la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos y hasta el Atlántico Medio, por lo que 100 millones de personas en 18 estados se encuentran en alerta debido a la presencia de humo de los incendios.

Esto se debe a que actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos, de manera que esta situación amenaza con afectar la final del Mundial 2026, que se disputará este 19 de julio en East Rutherford, donde se enfrentarán España y Argentina.

Por lo tanto, entre las personas especialmente sensibles a los efectos de esta contaminación se encuentran los niños de corta edad y quienes padecen problemas respiratorios, como asma, o enfermedades cardíacas, de modo que las autoridades estadounidenses les recomiendan permanecer en sus viviendas con las ventanas cerradas.

La calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey

Aunque las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones antes de la gran final, el Índice de Calidad del Aire (AQI, en inglés) se sitúa actualmente en 179 tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, nivel considerado "insalubre", de modo que se habilitaron puntos donde las personas pueden obtener mascarillas de forma gratuita.

Mientras tanto, Washington D. C, la capital de Estados Unidos, es este viernes 17 de julio el epicentro de la contaminación atmosférica en la costa este del país, con un Índice de Calidad del Aire (AQI, en inglés) de 237, calificado como "muy insalubre". Además, entre otros lugares afectados figuran Virginia, Minnesota, Illinois y Milwaukee.

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Frente a este escenario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que la región se encuentra "en una situación sanitaria muy grave", por lo que recomendó a las personas limitar la actividad física intensa al aire libre mientras persistan estos niveles elevados de contaminación, a fin de reducir el riesgo de efectos adversos para la salud.

Asimismo, el Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que el humo se desplaza actualmente hacia el sur del estado de Nueva York y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que las condiciones mejoren entre el 18 y 19 de julio con la llegada de lluvias y cambios en los patrones del viento.

¿Restricciones para el partido?

Aunque la situación afecta directamente a Nueva York y Nueva Jersey, donde el próximo domingo 19 de julio se disputará la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de España y Argentina, por ahora no existe ninguna restricción para el encuentro en el MetLife Stadium, en East Rutherford, con capacidad para 82 mil personas.

La final de la Copa Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio a las 15.00 horas, tiempo local de Nueva York y Nueva Jersey, cuando habrá una intensa radiación solar. Sin embargo, aún no hay indicios de que las condiciones registradas este viernes 17 de julio se prolonguen hasta el día del partido que definirá al campeón.