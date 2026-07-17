Alerta por contaminación en EE. UU: ¿Cuáles son los estados más afectados por la calidad del aire?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, más de 800 incendios forestales activos en distintas zonas de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y en varios estados de Estados Unidos, a dos días de la final del Mundial del 2026, que se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey.

En Canadá, un incendio en Ontario obligó a evacuar a los residentes de comunidades indígenas de la zona y la jefa de una de ellas afirmó que su comunidad quedó “reducida a cenizas”, ya que actualmente hay 858 incendios activos, incluidos 30 nuevos registrados este viernes 17 de julio, según el Sistema Canadiense de Información.

El conjunto de incendios que afecta el noroeste de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y la mala calidad del aire se extiendan hasta la ciudad de Toronto, donde este 17 de julio se registró la peor calidad del aire del mundo, de acuerdo con el monitoreo de la empresa suiza de tecnología sobre calidad del aire IQAir.

Sin embargo, aunque en Ontario y Toronto se esperan tormentas eléctricas generalizadas durante los próximos días, es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una diferencia significativa, dado que los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá y se han vuelto más frecuentes desde el 2015.

Los estados más afectados por la mala calidad del aire

De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire de los Estados Unidos, la situación es "peligrosa" en gran parte de Michigan y Minnesota, en el norte del país. Por ello, se recomienda a la población permanecer en interiores, debido a que las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la de los Grandes Lagos y el noreste de EE. UU.

A pesar de ello, el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) informó, en una actualización publicada este viernes 17 de julio, que Chicago, Detroit y Nueva York, sede de la final de la Copa Mundial del 2026, también figuran entre las cinco ciudades estadounidenses más afectadas por la mala calidad del aire.

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En el oeste del estado de Nueva York, la calidad del aire este viernes 17 de julio se considera "muy insalubre", mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York se considera "insalubre". Por ello, el estado amplió sus planes de emergencia por calor y activó sus protocolos de emergencia por la mala calidad del aire.

Frente a este escenario, los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de este 17 de julio y el fin de semana. Esto genera preocupación por la posibilidad de que el humo llegue a East Rutherford, Nueva Jersey, donde se ubica el estadio que albergará la final del Mundial.

Incendios cada vez más frecuentes

De conformidad con Laura Chasmer, profesora de Geografía y Medio Ambiente en la Universidad de Western Ontario, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos diez años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios activos en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas.

"Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica", indicó Chasmer, quien considera que esta situación hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas, como Nueva York, donde se disputará la final del Mundial.