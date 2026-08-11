Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo

“Creo que todos sabemos que no voy a quedar en libertad bajo fianza, pero gracias por su tiempo”.

Las palabras, pronunciadas con cortesía, fueron las que Daniel Kinahan dirigió al tribunal de Dublín que este domingo ordenó su detención preventiva, en una audiencia que apenas duró 13 minutos y que se celebró nada más ser extraditado desde Emiratos Árabes Unidos a Irlanda para responder por cargos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Acto seguido, se disculpó ante los jueces por no tener un abogado y aseguró que “si tenía tiempo” contrataría uno.

Los modales de Kinahan, de 49 años, parecen más propios de un banquero, un abogado o un catedrático que de quien figuraba entre los hombres más buscados del mundo y es señalado como el presunto líder de un supercartel dedicado al tráfico de narcóticos.

Según las autoridades policiales, la organización encabezada por Kinahan mueve cocaína y heroína por Reino Unido y varios países europeos, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares al año.

Desde 2022, Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de este ciudadano irlandés, así como de su padre y su hermano, ambos llamados Christopher.

De tal palo, tal astilla

Daniel Joseph Kinahan nació el 25 de junio de 1977 en Dublín, la capital irlandesa, según puede leerse en el sitio oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

El también conocido por sus alias de “Daniel Joseph”, “Chess”, “D” y “Cuz”, creció en barrios dublineses como Tallaght y The Liberties, históricamente vinculados a economías informales y redes delictivas, aunque su incursión en el mundo del crimen vendría de la mano de su padre.

En la década de 1980, Christopher Vincent Kinahan, apodado “The Dapper Don”, era un delincuente local que pasó del robo, el fraude y la falsificación de cheques al tráfico de heroína procedente de Sudamérica en Dublín.

En 1986, fue arrestado por tráfico de heroína y condenado a seis años de prisión.

“Él operaba desde una casa segura, un lujoso departamento que estaba en el centro de la distribución de heroína en casi todo Dublín”, le dijo a la BBC Michael O’Sullivan, quien realizó la detención.

Sin embargo, para ese momento, “The Dapper Don” ya había incorporado a sus dos hijos al negocio, de acuerdo con las autoridades irlandesas, británicas y estadounidenses.

Con el tiempo, el patriarca fue aprehendido y encarcelado nuevamente en los Países Bajos y Bélgica.

Según la prensa británica, aprovechó ese tiempo tras las rejas no solo para obtener un título universitario y aprender otros idiomas, sino también para ampliar sus operaciones y establecer contactos con otras organizaciones criminales, como la Camorra italiana y los carteles colombianos y mexicanos.

Para finales de la primera década del siglo XXI, el Grupo de Crimen Organizado Kinahan (KOCG, por sus siglas en inglés), como lo bautizaron las autoridades irlandesas y británicas, ya operaba en Europa continental y dominaba el tráfico de estupefacientes en la turística localidad española de Marbella, en el sur del país.

En 2010, los tres Kinahan fueron arrestados por la policía española, que les incautó casas y vehículos de lujo, pero Daniel nunca fue condenado.

Los tentáculos del grupo han llegado a Brasil y Panamá. Solo en el gigante sudamericano tendrían propiedades valoradas en más de 600 millones de dólares, de acuerdo con los periodistas Stephen Breen y Owen Conlon, autores del libro The Clan (El Clan), dedicado a la organización dirigida por los Kinahan.

Por su parte, el expresidente colombiano Gustavo Petro, al conocer la detención de Kinahan, ocurrida en abril pasado, acusó al presunto capo de formar parte de la llamada “Junta del Narcotráfico”, una supuesta red transnacional con sede en Dubái que coordinaría actividades de narcotráfico, asesinatos selectivos y lavado de activos en Colombia y América Latina.

BBC La audiencia donde se decidió que Kinahan permanecería detenido preventivamente duró apenas unos 13 minutos.

Un capo inusual

Aunque el patriarca sigue involucrado en la organización, las autoridades sospechan que la dirección diaria del KOCG recae actualmente en sus hijos, especialmente en Daniel. Este último ya pasó su primera noche en la prisión de máxima seguridad de Portlaoise, a unos 80 kilómetros al suroeste de la capital irlandesa, donde permanecerá hasta su juicio.

Sin embargo, el presunto capo, quien tiene cinco hijos, ha negado los señalamientos en su contra.

“Creo que, en cierto modo, soy un chivo expiatorio”, dijo hace unos meses en un podcast desde Dubái, mientras batallaba judicialmente contra su extradición.

En los últimos años, Kinahan se ha presentado como un empresario deportivo, promocionando peleas de boxeo a través de su firma MTK Global, que fundó en 2012.

“Acabo de colgar (el teléfono) a Daniel Kinahan. Me acaba de decir que se cerró la pelea más importante de la historia del boxeo británico. ¡Vamos con todo, campeón!”, anunció hace un par de años el boxeador Tyson Fury.

“Un agradecimiento enorme a Dan por haber conseguido esto”, remató el deportista en su mensaje difundido en sus redes sociales.

Sin embargo, la fachada deportiva saltó por los aires en febrero de 2016, cuando, durante un pesaje para una pelea, miembros del grupo rival Hutch intentó liquidar a Kinahan en el Hotel Regency, al norte de Dublín.

En este tiroteo murió David Byrne, un asociado de los Kinahan, y otras dos personas resultaron heridas.

La disputa entre los grupos criminales ha dejado al menos 18 muertos hasta la fecha, según las autoridades.

Poco después del suceso en el hotel, Daniel Kinahan siguió los pasos de su padre y se trasladó a Dubái, donde continuó construyendo su imagen como promotor de boxeo.

No obstante, las autoridades seguían sus pasos.

“Los informes de inteligencia policial indican que Daniel Kinahan dirige actualmente a sus miembros de mayor rango del KOCG, con base en Dubái, para llevar a cabo importantes operaciones de contrabando de drogas y supervisar el blanqueo de dinero mediante diversos negocios comerciales legítimos”, se lee en el sitio del Departamento de Estado de EE.UU.

FADEL SENNA / AFP via Getty Images Tras un atentado, Kinahan se instaló en Dubái donde estableció alianzas peligrosas que habrían contribuido a su caída.

Alianzas peligrosas

En los últimos años, el grupo ha demostrado que sus ambiciones no conocen límites. En 2022, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que la organización intentó adquirir nueve aviones de carga De Havilland Canada DHC-5 Buffalo pertenecientes a la Fuerza Aérea Egipcia.

Asimismo, habría tratado de comprar un Antonov An-26 en Venezuela. Ambos modelos están diseñados para el transporte de carga.

Las alianzas que Kinahan forjó durante su estadía en el emirato habrían erosionado su refugio a las orillas del Golfo Pérsico.

Según la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Kinahan se alió con la organización islamista Hezbolá para blanquear dinero a través de su sistema hawala, un mecanismo financiero informal y opaco.

Los contactos con el grupo libanés también le abrieron las puertas a Kinahan ante el régimen de los ayatolás en Irán, al cual habría ayudado a comercializar su petróleo en violación de las sanciones internacionales, de acuerdo con el sitio de periodismo de investigación Bellingcat, con sede en los Países Bajos.

Estos señalamientos fueron reforzados por una investigación del diario británico The Times, que citó evaluaciones de seguridad según las cuales el cartel mantenía “vínculos con la inteligencia iraní, particularmente en el comercio ilícito de petróleo”.

Según el diario, estas sospechas, junto con la guerra que EE.UU. e Israel han lanzado contra Irán, durante la cual los Emiratos Árabes Unidos han sido blanco constante de ataques iraníes, habrían contribuido a que las autoridades del país árabe decidieran arrestar y entregar a Irlanda al presunto capo.

“Creo que ya tengo cadena perpetua”, admitió Kinahan en el podcast al que habló antes de ser extraditado.

BBC

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