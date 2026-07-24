Bloqueos en Guatemala EN VIVO: rutas cerradas y manifestaciones por el alza de los combustibles este 24 de julio

Guatemala registra este viernes 24 de julio al menos siete bloqueos y 12 manifestaciones en rechazo al alza de los precios de los combustibles.

Las manifestaciones se desarrollan en algunos departamentos y en distintos puntos de la metrópoli, lo que complica la movilidad en las principales rutas.

Desde el 23 de julio se anunciaron las movilizaciones de algunos sectores que muestran su descontento por el alto precio de los combustibles, derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Guatemala aplicó un subsidio a los precios por galón; sin embargo, este concluyó y los precios registraron cambios, lo que ha desatado inconformidad.

24 de julio 2026, 11:16h Provial informa de bloqueo en la ruta Interamericana; también reporta pasos liberados



Otro bloqueo se registra en el kilómetro 89 de la ruta Interamericana, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

En su reporte detalla que ha sido liberado el paso en el km 33 de la RN-10, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, También en en el km 316 de la RN-7E, El Estor, Izabal.

🚨⚠️ PROVIAL INFORMA: Estado de rutas



Bloqueados en ambos sentidos: 🚧 Km. 89 de CA-1 Occidente, Tecpán, Chimaltenango. 🚧 Km. 280 de CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango. 🚧 Km. 212 de CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango. pic.twitter.com/d63zNkBaYz — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 24, 2026

24 de julio 2026, 10:54 h Cacif se pronuncia por los bloqueos



"Cacif manifiesta su rechazo a los bloqueos ilegales registrados durante esta semana, incluyendo los realizados este viernes 24 de julio. Estas acciones generan impactos negativos en la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población", publicó en la red social X.

CACIF manifiesta su rechazo a los bloqueos ilegales registrados durante esta semana, incluyendo los realizados este viernes 24 de julio. Estas acciones generan impactos negativos en la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población. #ComunicadoCACIF



Lee la… pic.twitter.com/1SmLvwYoKM — CACIF (@CACIFGuatemala) July 24, 2026

24 de julio 2026, 10:45h Agreden a persona en manifestación en tramo de Los Álamos



Una persona fue golpeada por un grupo de manifestantes que se encuentran bloqueando el paso en el área de Los Álamos, San Miguel Petapa.

24 de julio 2026, 10:37h Al menos 12 manifestaciones se registran en la capital



Al menos en 12 puntos de la capital se registran caravanas, bloqueos y marchas. Taxistas se dirigen hacia Centro Histórico.

¡ Alerta Vial !



Son 12 puntos de caravanas, bloqueos y marchas en Ciudad Guatemala.



Taxistas se dirigen hacia Centro Histórico. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/9KfClqwSGE — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 24, 2026

24 de julio 2026, 10:34h Alcalde de la capital se refiere a manifestación



Ricardo Quiñónez, alcalde de la capital, indicó a la prensa que han instalado una mesa de trabajo con los transportistas y que han mantenido comunicación con el Gobierno. Añadió que espera que el transporte no se detenga y que se presenten propuestas ante la situación de los combustibles.

24 de julio 2026, 10:10 h Provial informa de varios bloqueos a escala nacional



Se reportan bloqueos en ambos sentidos en los siguientes puntos:

Km 280 de la ruta CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango.

Km 212 de la ruta CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango.

Km 290 de la ruta RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.

Km. 224 de la ruta RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz.

Km 15 de la ruta RD-GUA-01, Villa Canales.

Km. 33 de la ruta RN-10, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Km 316 de la ruta RN-7E, El Estor, Izabal.

🚨⚠️ PROVIAL INFORMA: Bloqueos en ambos sentidos en km. 280 de CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango; km. 212 de CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango; kms. 290 y 224 de RD-AV-09 (Chisec y Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz); km. 15 de RD-GUA-01, pic.twitter.com/c3d7Kg3sTm — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 24, 2026

24 de julio 2026, 09:43h Taxistas se concentran en la zona 8



Se informa de concentración de taxistas sobre el bulevar y 41 calle, zona 8. La PMT brinda apoyo y ayuda mediante monitoreo terrestre y aéreo con dron ante la presencia de varios taxistas concentrados en el sector, con el objetivo de dar seguimiento a la movilidad y minimizar las afectaciones a la circulación vehicular.

Concentración de taxistas sobre el bulevar y 41 calle, zona 8.



Policía MT brinda apoyo y ayuda mediante monitoreo terrestre y aéreo con dron ante la presencia de varios taxistas concentrados en el sector, con el objetivo de dar seguimiento a la movilidad y minimizar las… pic.twitter.com/asgsOgZjcn — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 24, 2026

24 de julio 2026, 09:35h Inicia caravana de manifestantes en la calzada Roosevelt



Inicia caravana de manifestantes en kilómetro 15 de la Calzada Roosevelt. Se dirigen al centro de la ciudad de Guatemala.

24 de julio 2026, 09:25h PMT informa de otra movilización de manifestantes



Alerta que desde El Búcaro, en Villa Nueva, avanza caravana de vehículos que se oponen al alza de la gasolina.

Se dirigen por la Central de Mayoreo rumbo a la calzada Aguilar Batres, donde podrían reunirse con otro grupo organizado de taxistas en Guarda Viejo, zona 8, y los de calzada Roosevelt en Mixco. Todos los grupos pretenden llegar a Congreso de la República.

Desde El Búcaro en Villa Nueva, avanza caravana de vehículos que se oponen al alza de la gasolina.



Se dirigen por CENMA rumbo a la calzada Aguilar Batres donde podrían reunirse con otro grupo organizado de taxistas en Guarda Viejo zona 8 y los de calzada Roosevelt en Mixco.… pic.twitter.com/8EXzXBuQhQ — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 24, 2026

24 de julio 2026, 09:16h Más personas se reúnen para manifestar



Llegan mas personas para participar en la caravana que saldrá del Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, hacia el Congreso.

Pilotos de taxis, microbuses y tuc tuc se concentran sobre la calzada Roosevelt para iniciar una caravana con dirección a la zona 1 como muestra de rechazo al alza a los combustibles.

24 de julio 2026, 09:10h Movilidad interrumpida en cruce a Los Álamos



Manifestantes han colocado varios obstáculos para impedir el paso de vehículos en el cruce de Los Álamos, hacia el centro de Villa Hermosa.

24 de julio 2026, 09:05h Taxistas se organizan cerca del puente El Trébol



La PMT informa que taxistas empiezan a concentrarse cerca del puente El Trébol, donde expresan su oposición al alza de los combustibles.

Indican que esperarán a los taxistas que provienen de calzada Roosevelt para hacer una caravana que pretende llegar a Congreso de la República.

Más taxistas organizados están por salir en caravana.



Empiezan a concentrarse cerca del puente El Trébol. Exponen su oposición al alza de los combustibles.



Alertas en 41 calle 3 avenida zona 8. Indican que esperarán a los taxistas que provienen de calzada Roosevelt para hacer… pic.twitter.com/agICtpWW6A — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 24, 2026

24 de julio 2026, 08:57h Manifestantes bloquean la ruta a Villa Canales, en el sector de Los Álamos



La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informa que manifestantes mantienen un bloqueo en el kilómetro 16, lo que afecta ambos sentidos de circulación.

Les recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos. La situación complica drásticamente la movilidad, por lo que le sugiere evitar la circulación por Boca del Monte y ruta de Los Álamos.

24 de julio 2026, 08.15h Bloqueo afecta la movilidad en Chisec, Alta Verapaz

Provial reporta un bloqueo en el kilómetro 290 de la ruta departamental RD-AV-09, en Chisec, Alta Verapaz.

🚨⚠️ PROVIAL INFORMA: Bloqueos en ambos sentidos en km. 224 de RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz, km. 290 de RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz y km. 316 de RN-7E, El Estor, Izabal.



📷 Consulte el estado de carreteras en:https://t.co/YVSqfGdI1Mhttps://t.co/HhT98wzSvr pic.twitter.com/Cgkpr2LRZq — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 24, 2026

24 de julio 2026, 07.45h Taxistas se concentran en la calzada Roosevelt para iniciar caravana hacia la capital

El vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala afirma que alrededor de 80 tuctucs y microbuses se sumarán a la caravana desde San Pedro Ayampuc.

Rolando López asegura que la organización se opone a la implementación de un nuevo subsidio y propone suspender el impuesto a la importación de combustible.

24 de julio 2026, 07.15h Bloquean ruta en Cobán, Alta Verapaz; ya suman dos cierres en el país

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informa sobre un bloqueo en el kilómetro 224 de la ruta departamental RD-AV-09, en la aldea Siguanha, Cobán, Alta Verapaz.

🚨⚠️ PROVIAL INFORMA: Bloqueos en ambos sentidos en km. 224 de RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz; y km. 316 de RN-7E, El Estor, Izabal.



📷 Consulte el estado de carreteras en:https://t.co/nqGSiA4vcnhttps://t.co/H6sPML79Ru pic.twitter.com/4pVBIqd6H4 — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 24, 2026

24 de julio 2026, 06.25h Bloqueo en El Estor, Izabal, supera las 24 horas y persiste cierre en la ruta 7E

El bloqueo en el kilómetro 316 de la ruta nacional 7E, en El Estor, Izabal, continúa después de más de 24 horas.

Según Provial, el bloqueo persiste desde las 6.35 horas del 23 de julio.