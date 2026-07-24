Cacif y cámaras empresariales exigen restablecer el tránsito ante bloqueos por el alza de los combustibles

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) rechazó este 24 de julio los bloqueos registrados durante la semana, asociados al alza del precio de los combustibles.

El sector privado organizado señaló que esas acciones ilegales afectan la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población.

Aunque respeta el derecho a la manifestación pacífica, el Cacif indicó que ese derecho debe ejercerse en armonía con la libertad de locomoción, el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, el comercio y la propiedad privada.

El sector privado guatemalteco solicitó a las autoridades gubernamentales adoptar medidas para preservar el orden público y minimizar las afectaciones a la sociedad.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) afirmó que el incremento sostenido del precio de los combustibles obedece a factores internacionales que generan presión sobre la cadena logística y las industrias.

Agregó que el comportamiento del precio de los combustibles incide en todos los sectores; sin embargo, advirtió que paralizar la productividad no lo reduce; por el contrario, aumenta los costos.

Nuestro rotundo y reiterado rechazo a los bloqueos ilegales. Las autoridades deben garantizar la libre locomoción y todo el peso de la ley debe recaer en contra de quienes cometen, organizan y financian estas acciones ilegales. https://t.co/fsBEAjj1hs — Cámara del Agro (@CamagroGuate) July 24, 2026

El Observatorio de Políticas Industriales de la CIG estimó que un solo día de bloqueos equivale a pérdidas de alrededor de Q217.59 por guatemalteco económicamente activo.

El sector industrial aseguró que el subsidio "no representa una respuesta real", ya que aparentemente beneficia a quienes movilizan mercancías; sin embargo, para ello se utilizan los impuestos de todos los guatemaltecos o se recurre a préstamos que endeudan al país.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) aseveró que Guatemala enfrenta desafíos para competir en los mercados internacionales, pero que los obstáculos internos deterioran la confianza, encarecen la logística y debilitan la capacidad para atraer inversión al país.

Agexport alertó que los bloqueos en las principales rutas del país ponen en riesgo el empleo, la producción y las exportaciones.

El sector industrial hace un llamado a implementar soluciones técnicas y sostenibles frente al incremento de los combustibles, que protejan la productividad, brinden certeza a la economía y eviten medidas que generen mayores costos o endeudamiento para los guatemaltecos.



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Por tanto, solicitó al Gobierno restablecer de inmediato el libre tránsito en todo el territorio.

"Guatemala no puede normalizar los bloqueos como mecanismo de presión", indica Agexport en su pronunciamiento.

La Cámara del Agro de Guatemala respaldó la postura del Cacif y pidió que los responsables de los bloqueos enfrenten la ley por cometer, organizar y financiar esas acciones.

Los bloqueos afectaron la circulación en la calzada Roosevelt, la calzada Raúl Aguilar Batres, la ruta a Villa Canales y El Trébol. Las caravanas de taxistas, microbuses y tuc-tucs aún se dirigen hacia el Congreso, en la zona 1.

Desde AGEXPORT rechazamos categóricamente los bloqueos de carreteras que vulneran vulneran el derecho constitucional a la libre locomoción de los guatemaltecos.



Aquí nuestra postura 👇 pic.twitter.com/1zjJh8x57K — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) July 24, 2026

A las 15 horas de este viernes 24 de julio está prevista una conferencia de prensa del presidente Bernardo Arévalo para abordar posibles soluciones ante el alza del precio de los combustibles, tras las nuevas escaladas del conflicto entre Irán y Estados Unidos.