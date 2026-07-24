Cacif y cámaras empresariales exigen restablecer el tránsito ante bloqueos por el alza de los combustibles

Política

Cacif y cámaras empresariales exigen restablecer el tránsito ante bloqueos por el alza de los combustibles

El Cacif, Agexport, la Cámara de Industria y la Cámara del Agro rechazaron los bloqueos por el alza de los combustibles y pidieron al Gobierno restablecer el libre tránsito ante las afectaciones al empleo, el comercio y la producción.

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Manifestación calzada Roosevelt alza de combustibles 24 julio 2026

El sector privado organizado advirtió que los bloqueos por el aumento del precio de los combustibles afectan la movilidad, la economía y las exportaciones, por lo que exigió acciones para recuperar el libre tránsito. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) rechazó este 24 de julio los bloqueos registrados durante la semana, asociados al alza del precio de los combustibles.

El sector privado organizado señaló que esas acciones ilegales afectan la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población.

Aunque respeta el derecho a la manifestación pacífica, el Cacif indicó que ese derecho debe ejercerse en armonía con la libertad de locomoción, el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, el comercio y la propiedad privada.

El sector privado guatemalteco solicitó a las autoridades gubernamentales adoptar medidas para preservar el orden público y minimizar las afectaciones a la sociedad.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) afirmó que el incremento sostenido del precio de los combustibles obedece a factores internacionales que generan presión sobre la cadena logística y las industrias.

Agregó que el comportamiento del precio de los combustibles incide en todos los sectores; sin embargo, advirtió que paralizar la productividad no lo reduce; por el contrario, aumenta los costos.

El Observatorio de Políticas Industriales de la CIG estimó que un solo día de bloqueos equivale a pérdidas de alrededor de Q217.59 por guatemalteco económicamente activo.

El sector industrial aseguró que el subsidio "no representa una respuesta real", ya que aparentemente beneficia a quienes movilizan mercancías; sin embargo, para ello se utilizan los impuestos de todos los guatemaltecos o se recurre a préstamos que endeudan al país.

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) aseveró que Guatemala enfrenta desafíos para competir en los mercados internacionales, pero que los obstáculos internos deterioran la confianza, encarecen la logística y debilitan la capacidad para atraer inversión al país.

Agexport alertó que los bloqueos en las principales rutas del país ponen en riesgo el empleo, la producción y las exportaciones.

Por tanto, solicitó al Gobierno restablecer de inmediato el libre tránsito en todo el territorio.

"Guatemala no puede normalizar los bloqueos como mecanismo de presión", indica Agexport en su pronunciamiento.

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La Cámara del Agro de Guatemala respaldó la postura del Cacif y pidió que los responsables de los bloqueos enfrenten la ley por cometer, organizar y financiar esas acciones.

Los bloqueos afectaron la circulación en la calzada Roosevelt, la calzada Raúl Aguilar Batres, la ruta a Villa Canales y El Trébol. Las caravanas de taxistas, microbuses y tuc-tucs aún se dirigen hacia el Congreso, en la zona 1.

A las 15 horas de este viernes 24 de julio está prevista una conferencia de prensa del presidente Bernardo Arévalo para abordar posibles soluciones ante el alza del precio de los combustibles, tras las nuevas escaladas del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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