Gobierno afina propuesta de subsidio a los combustibles para presentarla mañana viernes

Ante el llamado a una jornada de protestas por el alza en el precio de los combustibles, cuyo valor supera los Q40 por galón de gasolina y diésel en el mercado local, el Ejecutivo afina una posible solución que es discutida por representantes de varias instituciones.

Representantes de los ministerios de Energía y Minas, Finanzas y Economía, así como de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), preparan una propuesta temporal para mitigar los efectos del alza internacional del precio del petróleo en el mercado interno.

Fuentes consultadas por Prensa Libre explicaron que durante la mañana y la tarde de este jueves 23 de julio se analizan los escenarios fiscales, entre ellos el monto y la vigencia de un subsidio temporal, las medidas de control y las acciones de compensación social, sobre todo para las personas de escasos recursos.

El presidente Bernardo Arévalo tiene previsto dar a conocer mañana viernes por la tarde las medidas temporales para afrontar el alza en los precios de los derivados del petróleo.

También anunciaría el apoyo que solicitará al Congreso de la República, ya que sería necesario aprobar modificaciones presupuestarias para financiar el subsidio temporal.

La Comisión de Finanzas del Congreso de la República espera conocer la propuesta del Ejecutivo para iniciar el debate parlamentario y agilizar el proceso de aprobación.

El Ejecutivo descarta suspender temporalmente el impuesto a la distribución de petróleo (IDP). (Foto Prensa Libre: EFE)

Gobierno descarta eliminar impuesto al combustible

Las medidas emergentes de apoyo consisten en aplicar un subsidio, tal como se hizo entre mayo y julio, para los consumidores.

Además, se conoció que representantes de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) participan en la reunión en la que determinan el porcentaje de ejecución de los diferentes rubros de gasto de las entidades públicas para identificar los espacios presupuestarios y utilizarlos en la propuesta que será anunciada.

Se analizan los saldos de caja disponibles para cubrir el programa y definir la estructura financiera que será trasladada al Ejecutivo.

También se descarta la posibilidad de promover la eliminación temporal o la suspensión del impuesto a la distribución de petróleo (IDP), que es de Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 por galón de gasolina regular y Q1.30 por galón de diésel.

La versión final de la iniciativa priorizará el transporte colectivo urbano y extraurbano de pasajeros, así como el transporte de mercancías.

Una vez concluida la propuesta, esta será revisada por las autoridades de cada una de las instituciones y presentada al mandatario.

El primer programa de subsidio se aplicó entre mayo y julio de este año, para lo cual se destinaron Q2 mil millones.