Se efectúa Simulacro de Materiales Peligrosos tras entrenamiento de fuerzas militares de EE.UU.

Luego de una semana de entrenamientos por parte del Comando Sur de los Estados Unidos a las fuerzas militares de la región, como parte del ejercicio Centam Guardian 2025, este lunes 19 de mayo se llevó a cabo el primer simulacro para poner a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias, durante una demostración en la Tribunal Militar, en la zona 5 de la capital.

El ejercicio fue la simulación del caso de un derrame de materiales peligrosos, conocido como MATPEL, donde participaron todas las instituciones que forman parte del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desatres (Conred).

“Al final de este simulacro van lecciones aprendidas y una lluvia de ideas de aspectos negativos y positivos que se sacaron, de los negativos aprendemos y de los positivos, mantenerlos y reafirmarlos para mantener esa respuesta a la población de manera oportuna”, expuso Ann Marie Argueta, portavoz del Ejército de Guatemala.

Las capacitaciones y entrenamientos por parte del Comando Sur forman parte del ejercicio denominado Centam Guardian 2025 para fortalecer las capacidades de las instituciones de emergencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana.

Durante la jornada de este lunes, el simulacro consistió en atender la emergencia del derrame de material peligroso desde una cisterna con dos heridos. Los cuerpos de socorro se colocaron trajes especiales para extraer a las personas, quienes fueron trasladas hacia centros asistenciales a bordo de ambulancias.

Posteriormente, los equipos luego de establecer el tipo de sustancia, nuevamente se dirigieron hacia la cisterna, para detener el derrame del material peligroso y retornaron para pasar por las unidades de descontaminación.

“Ahora es la evaluación para ver cuál es la capacidad del personal en caso de que hubiese una emergencia de este tipo como el equipo que se tiene y cuál es esa coordinación entre las diversas instituciones para dar una respuesta inmediata”, expuso Argueta.

Desde el pasado 13 de mayo se lleva a cabo en el país el ejercicio multinacional Centam Guardian 2025, para “fortalecer las capacidades, la preparación y las asociaciones para la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y fortalece la seguridad regional”, expuso la embajada de los Estados Unidos en Guatemala a través de una publicación en la red social X, el pasado 13 de mayo.

The multinational #CENTAMGuardian25 exercise is underway in Guatemala. U.S. forces are training alongside service members from Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, & Honduras during the exercise which strengthens security readiness, partnerships