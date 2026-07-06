Arévalo anuncia verificación de armas de seguridad de la Usac tras incidentes en investidura de Walter Mazariegos

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes 6 de julio que el Gobierno verificará la legalidad de las armas utilizadas por el sistema de seguridad de la Universidad de San Carlos (Usac), luego de los incidentes registrados durante la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector. Además, defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) y afirmó que cumplió la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La medida surge después de que manifestantes denunciaran que desde el interior del campus universitario se efectuaron disparos durante los enfrentamientos ocurridos en los accesos a la casa de estudios.

Arévalo indicó que el Ejecutivo revisará los registros de armas del sistema de seguridad o del servicio de guardias de la universidad para determinar si existe portación ilegal.

“Lo que vamos a verificar son los registros de armas del sistema de seguridad o el servicio de guardias que tiene la Universidad de San Carlos para asegurarnos de que no haya portación ilegal de armas en este caso”, afirmó el mandatario.

Arévalo también respondió a los señalamientos de organizaciones y manifestantes que cuestionaron la actuación de la PNC, al considerar que no intervino de inmediato durante los incidentes.

Según Arévalo, la actuación policial se ajustó a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Ministerio de Gobernación garantizar la seguridad perimetral durante la toma de posesión.

“Lo que podemos ver son los hechos, más que los dichos, y los hechos evidencian que la presencia de la Policía, en primer lugar, cumplió con lo establecido en la sentencia de la CC, que era la necesidad de tener una protección perimetral a la Usac. En segundo lugar, la función de la PNC era proteger también a los manifestantes alrededor de los disturbios que se dieron”, expresó.

Añadió que los disturbios derivaron en enfrentamientos y lanzamiento de proyectiles.

“Desafortunadamente, los disturbios implicaron trifulcas y envío de proyectiles. La función de la Policía fue proteger a las personas. Una persona recibió un golpe en la cabeza y ese fue más o menos el alcance de los disturbios”, señaló.

Arévalo aseguró que los agentes actuaron para contener la violencia.

“Efectivamente, se estaba haciendo un ejercicio de contención. La Policía cumplió con su mandato. Estamos viendo qué se necesita para asegurar que no haya portación ilegal de armas”, indicó.

Contexto del conflicto

La toma de posesión de Walter Mazariegos estuvo acompañada de protestas de grupos de estudiantes y catedráticos, quienes sostienen que su reelección carece de legalidad.

Los inconformes argumentan que durante el proceso electoral no participaron cuerpos electorales de oposición debido a disposiciones adoptadas por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Además, señalan que Mazariegos asumió el cargo sin contar con el finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Los grupos que rechazan la reelección también informaron que solicitaron a la Corte de Constitucionalidad declarar ilegal el proceso que llevó a la elección del rector.

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