Erupción del volcán de Fuego: ceniza daña cultivos y techos en Chimaltenango

Según información del Insivumeh, el volcán de Fuego continúa con intensa actividad este martes 4 de agosto y se reporta caída de ceniza en comunidades cercanas, entre ellas Panimaché 1, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, donde pobladores reportan daños en cultivos.

Alex Calderas Girón, uno de los damnificados, indicó que algunos no han evacuado porque deben resguardar sus viviendas y, como medida de prevención, tienen motocicletas para movilizarse con mayor rapidez si se intensifica la actividad del coloso.

"No nos quedamos por capricho, sino por resguardar las viviendas, porque las mujeres y los niños son la prioridad para que salgan", indicó.

El entrevistado añadió que su familia ya evacuó el área, pero él, como cabeza de hogar, debe resguardar las pertenencias, pues hay personas que aprovechan para robar cuando no hay nadie en las viviendas.

Afirmó que conocen el comportamiento del volcán, aunque no se arriesgarán si aumenta la actividad eruptiva.

Lamentó las pérdidas en los cultivos, pues afirmó que ha caído ceniza y agua que queman la milpa, las hojas de maxán y el café.

Agregó que los techos de lámina también se deterioran, por lo que deben limpiarlos.

Saraí Pérez, observadora vulcanológica del Centro de Monitoreo de Panimaché 1, informó que el Insivumeh mantiene la vigilancia visual e instrumental de la actividad volcánica por medio de sus observadores de campo, además de sensores sísmicos, cámaras web e imágenes satelitales, ante cualquier cambio en la actividad del coloso.

Dijo que, además del monitoreo visual, se apoyan en la información de los boletines vulcanológicos para conocer la dirección y velocidad de dispersión de la ceniza, así como los cauces o barrancas por donde descienden los flujos de material volcánico y determinar si son débiles, moderados o fuertes.

Según Pérez, la actividad volcánica es similar a la erupción del 2018, que dejó daños, pues fue un fenómeno que no esperaban, con una erupción tan fuerte que ocasionó desastres.

Alertó que, según el Insivumeh, la actividad eruptiva del volcán de Fuego se mantiene en su fase más intensa.

Leandro Amado, portavoz de los Bomberos Voluntarios, indicó que brigadas de respuesta apoyan a las familias afectadas en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

Agregó que ese departamento elevó la alerta a roja, por lo que se efectúan evacuaciones para trasladar a pobladores a un albergue.

Añadió que la actividad del coloso ha incrementado y pidió a la población en riesgo evaluar la posibilidad de evacuar.

Indicó que algunas personas no han evacuado, pues dicen "estar seguros" en sus viviendas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) informó que activó su Plan Institucional de Respuesta y permanece en apresto ante la actividad del volcán de Fuego, con acciones de monitoreo y coordinación para atender posibles afectaciones al sector agropecuario por la caída de ceniza volcánica.

Explicó que, como parte de estas acciones, monitorea ocho departamentos: Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu, Chimaltenango, Totonicapán y Escuintla, donde se ubican 85 municipios y alrededor de 238 mil 862 hectáreas de cultivos, entre ellos café, hule, maíz, frijol, hortalizas, macadamia, caña de azúcar, palma de aceite, aguacate, huertos y pastos.

Añadió que, debido a la presencia de ceniza, recomienda al sector agrícola vigilar los cultivos susceptibles a su acumulación y, cuando las condiciones sean seguras, retirarla de las hojas mediante sacudido o lavado.

Para leer más: “Mire cómo está el volcán, papá”, la última charla de Concepción Hernández y su hijo

También aconseja evitar las labores agrícolas durante los periodos de caída intensa de ceniza y utilizar mascarilla y protección ocular durante las tareas de limpieza.

Para el sector pecuario, recomienda mantener a los animales bajo techo cuando sea posible y revisar con frecuencia la presencia de ceniza en su cuerpo. En caso de acumulación, se debe efectuar una limpieza suave con agua, especialmente en ojos, boca, nariz, cabeza y cuerpo, con el objetivo de reducir posibles afectaciones.

Afirmó que el Comité de Emergencia del Maga se encuentra activo y es presidido por las máximas autoridades de la institución, con la participación de viceministros y directores. Además, ocho sedes departamentales permanecen en apresto para atender las necesidades que se presenten en sus territorios, mientras se mantiene comunicación permanente con las instancias responsables de la atención de la emergencia.

La cartera agrícola remarcó que mantiene el monitoreo y la coordinación institucional para responder de manera oportuna ante la evolución de la emergencia.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.