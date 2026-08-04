Erupción del volcán de Fuego: ceniza se dispersa a 120 kilómetros sobre el espacio aéreo de tres departamentos

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Erupción del volcán de Fuego: ceniza se dispersa a 120 kilómetros sobre el espacio aéreo de tres departamentos

El Insivumeh detalla cómo se desplaza la ceniza por la intensa erupción del volcán de Fuego este 4 de agosto.

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CENIZA VOLCÁN DE FUEGO

Mapa muestra la dispersión de la ceniza del volcán de Fuego este martes 4 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh informa que la actividad eruptiva del volcán de Fuego supera las 24 horas y que la fase más intensa continúa; además, persiste la dispersión de ceniza.

La erupción registra una emisión continua e intensa de gases, lava y ceniza desde el cráter.

También alerta sobre el descenso de corrientes de densidad piroclástica en las barrancas Seca, Taniluyá, Ceniza, Las Lajas y Honda, sin descartar el descenso de material hacia las barrancas Trinidad y El Jute.

De acuerdo con el mapa de dispersión de ceniza, el coloso emite columnas de gas y ceniza que alcanzan alturas de entre cinco mil y siete mil metros sobre el nivel del mar y que actualmente se dispersan a 120 kilómetros al oeste y noroeste.

Según la información, la ceniza se dispersa sobre el espacio aéreo de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá.

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Según modelos meteorológicos desarrollados por el Insivumeh, la ceniza podría dispersarse hasta 150 kilómetros en las próximas horas y alcanzar también el espacio aéreo de Quetzaltenango.

Las emisiones de ceniza continúan debido a la actividad eruptiva del volcán de Fuego y se espera que persistan hasta por 24 horas más, añadió el Insivumeh.

El Insivumeh recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar precauciones con el tráfico aéreo en un radio de hasta 150 kilómetros al oeste y noroeste del volcán, a alturas de entre 14 mil 604 y 19 mil 685 pies, ya que la erupción continúa y los pronósticos indican que la dirección y velocidad del viento a esas alturas favorecen la dispersión de ceniza volcánica.

Para leer más: EN VIVO: Erupción del volcán de Fuego, últimas noticias y medidas de prevención

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, informó que se registra un total de 659 evacuados, 280 personas albergadas y ocho albergues habilitados en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

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En entrevista con Prensa Libre, Ogaldes indicó que la etapa eruptiva pasó a ser explosiva, según el Insivumeh.

Añadió que también se pronostica el ingreso de una onda del este, por lo que podría llover en el área del complejo volcánico. Esto complicaría la situación por el descenso de lahares, que podrían afectar algunos municipios y la Ruta Nacional 14.

Dijo que se mantiene la alerta anaranjada, lo que significa poner en apresto los recursos para atender la emergencia.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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