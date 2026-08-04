Volcán de Fuego entra en fase más explosiva; actividad podría durar hasta 72 horas y cierran de forma preventiva el ingreso a Alotenango

La actividad del volcán de Fuego podría mantenerse entre las próximas 24 y 72 horas, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), luego de confirmar que la erupción alcanzó durante la noche del lunes su fase de paroxismo, el momento de mayor intensidad eruptiva, lo que incrementa el riesgo para las comunidades ubicadas en los alrededores.

Durante una conferencia de prensa, autoridades del Insivumeh explicaron que el comportamiento del volcán cambió significativamente, con un aumento en las corrientes de densidad piroclástica, mayor emisión de ceniza, descenso de material por distintas barrancas y una actividad explosiva más intensa que la registrada durante las primeras horas del evento.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, indicó que, con base en el comportamiento histórico del volcán de Fuego, estas condiciones podrían prolongarse entre 24 y 72 horas, aunque la evolución dependerá del comportamiento del coloso.

Hasta el momento, la institución ha emitido seis boletines vulcanológicos especiales y tres avisos sobre caída y dispersión de ceniza, mientras mantiene vigilancia permanente desde su centro de monitoreo.

Alcanzó la etapa de mayor explosividad

El boletín vulcanológico especial BEFGO-060-2026 confirmó que a las 22.35 horas del lunes se registró un nuevo pulso eruptivo que elevó la actividad a una fase de paroxismo, caracterizada por explosiones de mayor intensidad y el incremento de las amenazas volcánicas.

De acuerdo con el informe, habían transcurrido aproximadamente 14 horas y 30 minutos desde que inició la fase eruptiva, detectada a las 8.30 horas.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO_060_2026

VOLCÁN DE FUEGO

Guatemala 3 de agosto de 2026, 23:00 hrs. (Hora local)

PAROXISMO: FASE INTENSA DE LA ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/weRrTKZP8K — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 4, 2026

Durante esta etapa se desarrolló una fuente de lava de entre 200 y 300 metros sobre el cráter, que lanzó material incandescente hacia la parte alta de las barrancas y provocó desprendimientos de bloques que alcanzaron la orilla de la vegetación.

Asimismo, el Insivumeh advirtió que la columna eruptiva podría superar los 7 mil metros sobre el nivel del mar, incrementando la cantidad de ceniza suspendida en la atmósfera.

Las barrancas con mayor probabilidad de recibir corrientes piroclásticas continúan siendo Seca, Taniluyá y Ceniza, aunque los especialistas no descartan que estas también desciendan por otras barrancas ubicadas en los flancos sur y sureste del volcán.

Monitoreo con siete estaciones y tecnología satelital

El jefe del Departamento de Vulcanología, Amilcar Roca, explicó que el volcán no registraba un incremento significativo de actividad desde junio de 2025 y que este corresponde al primer evento eruptivo de 2026.

Indicó que la actividad fue detectada gracias a una red multiparamétrica integrada por siete estaciones, conformada por cámaras de vigilancia, sensores sísmicos, sensores acústicos, estaciones meteorológicas y monitoreo satelital, además de observadores en campo.

Los especialistas señalaron que el monitoreo satelital ha permitido seguir en tiempo real la emisión de magma, el desplazamiento del material incandescente y la dispersión de la ceniza, que ha alcanzado distancias superiores a 100 kilómetros.

Caída de ceniza y riesgo para el espacio aéreo

El Insivumeh informó que la caída de ceniza se mantiene principalmente hacia los flancos oeste y suroeste del volcán, afectando comunidades de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, especialmente San Pedro Yepocapa y sus comunidades rurales.

Además, el monitoreo satelital confirmó que la ceniza se desplaza a alturas de entre 5 mil y 6 mil metros sobre el nivel del mar y alcanza hasta 130 kilómetros hacia el oeste, por lo que también representa un riesgo para las operaciones del espacio aéreo.

Por ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene recomendaciones preventivas para la navegación aérea en la zona.

Evacuaciones y albergues continúan

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, coordina las acciones de prevención, respuesta y seguimiento junto con las instituciones que integran el Sistema Conred.

Como parte de estas acciones, continúan las evacuaciones preventivas de familias del caserío El Porvenir, Las Lajitas y comunidades cercanas, en el municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, cuyos habitantes son trasladados hacia albergues y áreas seguras mientras persista el riesgo.

La vocera de la Conred, Valeria Urízar, indicó que también continúa el monitoreo permanente de las comunidades expuestas e hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.

Cierre preventivo en la RN-14

Debido al descenso de material por la barranca Las Lajas, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la RN-14, en el kilómetro 83, ingreso a San Juan Alotenango, y pidieron a la población evitar transitar por el sector mientras continúe la emergencia.

🌋 ACTUALIZACIÓN | RN-14



Se mantiene el cierre preventivo en ambos sentidos de la RN-14, en los kilómetros 83 y 103, como medida de seguridad ante la actividad del Volcán de Fuego.



👷 Brigadas de PROVIAL continúan brindando regulación vial y apoyo operativo en el sector. pic.twitter.com/WNrTv88NCB — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 4, 2026

El Insivumeh reiteró que la mayor amenaza continúa siendo las corrientes de densidad piroclástica, por lo que recomendó activar los planes de respuesta en las comunidades ubicadas en un radio cercano al volcán, proteger depósitos de agua y alimentos, resguardar animales y medios de producción, utilizar mascarilla ante la caída de ceniza y mantener preparada la mochila de las 72 horas.

Las autoridades informaron que el monitoreo continuará de forma permanente y que se emitirán nuevos boletines conforme evolucione la actividad eruptiva del volcán de Fuego.

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