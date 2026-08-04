Erupción del volcán de Fuego obliga a mantener suspendidas las clases en tres municipios

Las clases presenciales continuarán suspendidas este miércoles 5 de agosto en la cabecera de Escuintla; Alotenango, Sacatepéquez; y San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, debido a la actividad eruptiva del volcán de Fuego, informó el Ministerio de Educación (Mineduc), con base en las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La medida aplica para los establecimientos educativos de los sectores público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar en esos municipios, como medida preventiva para proteger a la comunidad educativa, según la cartera.

Durante una conferencia de prensa, el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Erwin Rojas, explicó que el boletín vulcanológico especial 63 indica que el comportamiento sísmico del volcán continúa sin cambios significativos, aunque se ha observado una leve disminución de la actividad.

No obstante, señaló que aún deben transcurrir al menos dos días para determinar la evolución del fenómeno, por lo que el monitoreo continuará de forma permanente.

Rojas indicó que persiste la percepción de temblores en las cercanías del volcán y continúa la caída de ceniza en Escuintla y en sectores del sur de Chimaltenango. Agregó que la dispersión de ceniza también alcanza áreas de Sololá, Suchitepéquez y San Marcos, a una altura estimada de entre cinco mil y seis mil metros sobre el nivel del mar, con desplazamientos de hasta 120 kilómetros.

Asimismo, recordó que la erupción alcanzó su fase más intensa durante la noche del lunes y que hasta la tarde de este martes acumulaba unas 30 horas de actividad. Según las estimaciones del Insivumeh, esta podría prolongarse por aproximadamente dos días más.

El director también advirtió que el paso de la onda del este número 24 podría favorecer el descenso de lahares, principalmente en las barrancas Seca y Ceniza, lo que representa un riesgo adicional para las comunidades cercanas.

Albergues y vigilancia

El ministro de la Defensa Nacional y coordinador del Sistema Conred, Henry Sáenz, informó que los albergues habilitados ya cuentan con mobiliario, servicios básicos y personal de seguridad.

Añadió que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército mantienen patrullajes en las comunidades evacuadas para prevenir hechos delictivos y proteger los bienes de las familias desplazadas.

Sáenz indicó que las instituciones están preparadas para activar una nueva fase de respuesta si las condiciones lo requieren y destacó que el Ejército mantiene disponibles medios de transporte terrestre y aéreo para atender cualquier emergencia.

También explicó que, por el momento, no ha sido necesario utilizar el fondo de emergencia de Q110 millones, el cual se activaría únicamente si la situación supera la capacidad presupuestaria de las instituciones involucradas.

Más de mil 600 personas permanecen en albergues

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldez, informó que permanecen habilitados cinco albergues y otros tres están en apresto para atender a la población si fuera necesario.

Precisó que actualmente hay mil 699 personas albergadas y reiteró el llamado a evacuar las zonas de riesgo, ya que en varias de las 18 comunidades identificadas aún hay habitantes que se resisten a salir por temor a que delincuentes ingresen a sus viviendas.

Ogaldez añadió que continúa vigente la alerta roja institucional en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, mientras las evacuaciones seguirán desarrollándose conforme a las recomendaciones técnicas del Insivumeh.

También confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social proporciona alimentos calientes a las familias albergadas y que la suspensión de clases se mantiene en los municipios establecidos por las autoridades educativas.

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