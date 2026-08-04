CC ordena al Congreso priorizar la programación de interpelaciones a varios ministros

El Congreso deberá dar prioridad al trámite de las interpelaciones pendientes de ser incluidas en su agenda, según lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad (CC) durante la plenaria de este 4 de agosto.

A la fecha, el ministro de Desarrollo Social es el único convocado para la sesión plenaria del jueves, que se destina para las interpelaciones de los ministros de Estado.

En las últimas semanas el Congreso ha recibido solicitudes para interpelar a los otros 13 ministros, pero esos juicios políticos no se han tramitado.

La diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que también figura como Secretaria General del partido, presentó una acción de amparo ante la CC para asegurar la programación de cada una de las indagatorias.

Una fuente con conocimiento del caso, que optó por no ser citada, confirmó que el caso fue discutido este miércoles 4 de agosto por los cinco magistrados titulares.

El pleno decidió por unanimidad, según la fuente, otorgar el amparo provisional ordenando a las autoridades del Congreso tramitar las interpelaciones pendientes.

Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, durante una de las sesiones de interpelación. Fotografía: Prensa Libre.

El trámite consiste en programar fecha para las interpelaciones lo que obliga, por ley, a que cada ministro con fecha de interpelación programada debe asistir al Congreso a la espera de ser interpelado.

La resolución de la CC está pendiente de ser notificada a los diputados, quienes toda vez reciban los documentos, podrán evaluar la forma de cumplir con el amparo.

¿Ejecutivo pierde el pulso?

Autoridades del Organismo Ejecutivo anunciaron que presentaron una acción legal, siempre ante la CC, buscando que no exista simultaneidad en las interpelaciones de los ministros.

Esto fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa del pasado 21 de julio, en donde calificaron como una medida para “hostigar y obstaculizar” el funcionamiento del Gobierno.

La acción fue planteada por uno de los abogados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero según una fuente, ya hay acuerdo para suspender el amparo.

La razón, según detallan, es que la PGN no tiene legitimación para este tipo de acción en el marco de una interpelación, acuerdo que habría sido alcanzado con tres de cinco votos de la CC.

La presidencia de la CC aún no programa la firma del documento que avala esa decisión.