Insivumeh reporta cuatro temblores con epicentro en el Pacífico este 4 de agosto 

El Insivumeh informó que durante las primeras horas de este martes 4 de agosto se registraron cuatro temblores con epicentro en el océano Pacífico.

Los cuatro movimientos telúricos superaron la magnitud 4.

El primer sismo ocurrió a las 00.52 horas y tuvo una magnitud de 4.3. El segundo se registró a las 01.07 horas y alcanzó una magnitud de 4.9.

A las 01.09 horas ocurrió otro sismo de magnitud 4.2, mientras que el último registrado hasta ahora fue de magnitud 4.4, a las 05.07 horas.

Agosto comenzó con reportes de actividad sísmica y julio registró más de mil 300 sismos, de los cuales unos 46 fueron sensibles.

El de mayor magnitud fue el del viernes 17 de julio, que alcanzó una magnitud de 7.4.

Para leer más: Cuánto duró el temblor de este 17 de julio: Servicio Sismológico de Guatemala lo explica

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