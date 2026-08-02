Insivumeh presenta el recuento de temblores registrados y sensibles en Guatemala durante julio

Julio recién pasado registró constante actividad sísmica, con un total de mil 323 temblores, de los cuales 46 fueron sensibles, según el reporte preliminar del Insivumeh.

De acuerdo con el reporte, la actividad sísmica fue más constante a partir del 17 de julio, cuando el país registró un movimiento telúrico de magnitud 7.4, con epicentro en el océano Pacífico.

Ese día, el Insivumeh detectó 155 sismos; de estos, 22 fueron sensibles en el territorio nacional.

El 18 de julio se registraron 100 sismos, de los cuales 12 fueron sensibles.

El 19 de julio se reportaron 135 sismos y el 20 de julio, 151, de los cuales cuatro movimientos fueron sensibles.

La mayoría de los temblores tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

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Otro día con bastante actividad sísmica fue el 30 de julio, cuando se registraron 61 temblores, uno de ellos sensible.

Derivado del temblor del 17 de julio, Guatemala informó de 75 emergencias atendidas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

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