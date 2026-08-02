Insivumeh presenta el recuento de temblores registrados y sensibles en Guatemala durante julio

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Insivumeh presenta el recuento de temblores registrados y sensibles en Guatemala durante julio

El Insivumeh compartió detalles sobre la cantidad de sismos registrados y sensibles durante julio en el país.

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TEMBLORES EN JULIO 2026 EN GUATEMALA

Mapa muestra epicentro de los sismos registrados en Guatemala en julio 2026. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

Julio recién pasado registró constante actividad sísmica, con un total de mil 323 temblores, de los cuales 46 fueron sensibles, según el reporte preliminar del Insivumeh.

De acuerdo con el reporte, la actividad sísmica fue más constante a partir del 17 de julio, cuando el país registró un movimiento telúrico de magnitud 7.4, con epicentro en el océano Pacífico.

Ese día, el Insivumeh detectó 155 sismos; de estos, 22 fueron sensibles en el territorio nacional.

El 18 de julio se registraron 100 sismos, de los cuales 12 fueron sensibles.

EN ESTE MOMENTO

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El 19 de julio se reportaron 135 sismos y el 20 de julio, 151, de los cuales cuatro movimientos fueron sensibles.

La mayoría de los temblores tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

Para leer más: Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

Otro día con bastante actividad sísmica fue el 30 de julio, cuando se registraron 61 temblores, uno de ellos sensible.

Derivado del temblor del 17 de julio, Guatemala informó de 75 emergencias atendidas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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