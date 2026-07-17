Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

El fuerte sismo que sorprendió a los guatemaltecos la mañana de este 17 de julio de 2026 tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros, según los datos del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), asociado a la Universidad Mariano Gálvez (UMG).

El movimiento ocurrió a las 8:48 horas y fue lo suficientemente intenso para que cientos de personas salieran de edificios, oficinas y viviendas como medida de prevención. En redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban evacuaciones y el momento en que el temblor era percibido en distintos puntos del país.

Dado que, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) actualizó la magnitud del sismo durante la tarde del 17 de julio, esta nota toma como referencia ese dato actualizado (7.4), aunque las imágenes compartidas por el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) aún no reflejen dicha actualización.

Según los registros del SSG, el sismo tuvo una magnitud de 7.4, tomando como referencia la medida PGA, Aceleración Máxima del Suelo. (Foto, Prensa Libre: cortesía SSG)

La magnitud 7.4 indica que fue un terremoto grande. La profundidad de 12 km significa que se originó relativamente cerca de la superficie. Sin embargo, como el epicentro se ubicó a más de 100 km del territorio guatemalteco, la distancia redujo la intensidad del movimiento en el país. También influyen el tipo de suelo y la vulnerabilidad de las construcciones. Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG)

¿Dónde se originó el sismo?

De acuerdo con información compartido por el SSG, el epicentro se ubica a 86 kilómetros al oeste-suroeste (OSO) de Puerto Madero, México, frente a la costa del océano Pacífico.

Magnitud Profundidad Fecha Hora Epicentro 7.4 10 km 17/07/2026 8:48:38 a. m. 86 km OSO de Puerto Madero, México Datos técnicos del sismo sensible en territorio Guatemalteco este 17 de julio de 2026.

¿Por qué ocurrió el sismo?

El Servicio Sismológico de Guatemala explicó que el evento se generó en la zona de subducción, donde la placa de Cocos se desplaza por debajo de la placa del Caribe.

Con base en la información técnica compartido por el servicio de la UMG, ese contacto entre ambas placas acumula grandes cantidades de energía y cuando la fricción deja de soportar esa presión, la energía se libera de forma repentina y se propaga mediante ondas sísmicas, que son las responsables del movimiento que se percibe en la superficie.

Por su parte, Edwin Rojas, director del Insivumeh,explicó en conferencia de prensa que la dinámica geológica es una de las razones por las que Guatemala registra una actividad sísmica constante y forma parte de una de las regiones con mayor frecuencia de temblores en Centroamérica.

Así se sintió en Guatemala

Por su parte, Víctor Tzorin, del SSG, aclaró que aunque el epicentro alcanzó una magnitud de 7., la intensidad con la que fue percibido cambió conforme las ondas sísmicas avanzaron hacia territorio guatemalteco.

Pese a su magnitud de 7.4, la intensidad del sismo disminuyó al propagarse hacia Guatemala debido a la distancia del epicentro, además de las condiciones del suelo y las construcciones. Víctor Tzorin, Servicio Sismológico de Guatemala

Tzocín explicó que el mapa de Aceleración Máxima del Suelo (PGA) muestra las zonas con mayor o menor movimiento durante el sismo. Los colores rojos y anaranjados indican mayor intensidad cerca del epicentro, mientras que los verdes reflejan una menor sacudida.

Imagen cortesía del SSG en donde se ilustras, según la escala de colores, qué tan fuerte se movió el terreno durante el sismo.

De acuerdo con la imagen elaborada por el SSG, las primeras áreas en sentir con mayor fuerza el movimiento fueron la costa de San Marcos, así como sectores de Retalhuleu y Quetzaltenango, donde la intensidad varió entre severa, muy fuerte y fuerte, dependiendo del lugar y a medida que se alejó del epicentro la sensasión de movimiento e intensidad se percibió diferente.

La Conred añadió que el temblor también fue sensible en Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, Huehuetenango, Suchitepéquez, Guatemala, Totonicapán y El Progreso, entre otros departamentos.

¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto?

Aunque en el lenguaje cotidiano suelen usarse como palabras distintas, el SSG y la Conred señalan que, desde el punto de vista técnico, sismo y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno: el movimiento de la corteza terrestre.

La diferencia está en el uso que se les da. El término terremoto suele emplearse cuando el evento provoca daños de consideración, mientras que sismo es el concepto general para describir cualquier movimiento telúrico, independientemente de su intensidad o de sus consecuencias.