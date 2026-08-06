CPA elige a sus 11 representantes y termina la integración de la postuladora a CGC

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) define este jueves a sus 11 representantes para la comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El colegio celebra sus elecciones en donde los agremiados tienen 11 planillas, que reúnen a 121 candidatos, que buscan ocupar puestos de voz y voto para la siguiente comisiones de postulación.

El CPA tiene poco más de 13 mil agremiados aptos para emitir su voto en 26 mesas de votación que fueron distribuidas a nivel nacional, según datos del Tribunal Electoral del colegio.

Cerca de las 16 horas de este 6 de agosto se reportaba la participación de 3 mil 610 agremiados, registrando una participación alta, según el segundo informe de monitoreo de Guatemala Visible, pudiendo superar los 4 mil votos por centros de votación que no habían actualizado sus reportes.

Todos los centros de votación cerraron sus puertas a las 18 horas dando paso al conteo de votos, que según las autoridades del CPA podrían tener resultados aproximadamente a las 21 horas, aplicando el método de representación proporcional de minorías.

El CPA registró 5 mil 193 votos válidos, que de acuerdo a la fórmula utilizada, aquellas planillas que alcanzaban 300 votos lograban un puesto de comisionado para la postuladora.

Candidatos de distintas planillas durante la presentación de los resultados. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Planilla 1, Crecimiento Profesional de Auditores (CPA) obtuvo 791 votos, equivalentes a dos comisionados; planilla 2, Grupo de Profesionales Unidos, registró mil 494 votos, que le otorgan cuatro puestos; planilla 4, Confianza Profesional, 450 votos, que le da un puesto; planilla 7, Liderazgo Profesional, 300 votos, obteniendo también un puesto; planilla 9, Integridad y Desarrollo (ID), 437 votos, recibiendo un puesto; y planilla 10, Dignidad Gremial, 787 votos, recibiendo dos puestos.

La tarea de la futura comisión de postulación que ahora queda integrada será convocar a los profesionales que buscan dirigir la CGC, para finalmente dejar solo a los seis mejores que serán los candidatos entre los que tendrá que hacer el nombramiento el pleno del Congreso.

“Hago un llamado a todos los colegiados, incluso aquellos que por alguna razón tienen una renuencia o aversión a este tipo de actividades”, explicó Gustavo Sánchez, presidente del Tribunal Electoral del CPA, al inicio de la jornada.

El presidente indicó que está elección es trascendental para el país, ya que el gremio tiene la responsabilidad de nombrar a 11 de los 27 comisionados que integran la postuladora de la CGC.

“Hemos hecho todo lo posible como Tribunal Electoral para tener cercanía, que haya facilidades, que esto sea una verdadera fiesta cívica en el gremio, además de hacer un buen trabajo para la república, porque la elección del Contralor General de Cuentas es para la república”, reafirmó Sánchez.

Los agremiados para votar pueden identificarse con DPI, licencia, pasaporte o carné del colegio. Fotografía: Guatemala Visible.

Comentó que además de hacer una coordinación como colegio, cada una de las planillas informó quiénes son sus candidatos, lo que será favorable para la decisión de los votantes, insistió.

“En la profesión decimos que nosotros damos confianza pública, el abogado da fe pública (…) vale la pena –que los agremiados– participen, y voten por quien consideren más adecuado, por quien considere es la mejor propuesta, el mejor profesional; se publicaron los nombres de los candidatos y en el gremio nos conocemos”, dijo.

La jornada

El CPA comenzó el proceso de elección de los comisionados a las 8 de la mañana en el Parque de la Industria, desde ese momento se abrieron las mesas de votación y los votantes deben cumplir con tres requisitos para emitir su voto: tener pagada la mensualidad del Colegio hasta mayo de 2026, acudir a uno de los centros habilitados en el horario de 8 a 18 horas; e identificarse, ya sea con el Documento Personal de Identificación (DPI), el carné del colegio, licencia de conducir o su pasaporte vigente.

Algunas planillas entregan alimentos para buscar simpatía de los votantes. Fotografía: Guatemala Visible.

Por haber profesionales de este gremio inscritos tanto en el CPA, como en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), el Tribunal Electoral del CPA cruzó la lista de votantes del CCEE, que ya eligió comisionados, para evitar el doble voto.

En la ciudad de Guatemala el centro de votación es el Salón Guatemala del Parque de la Industria, en donde algunas organizaciones gremiales han colocado propaganda a las afueras del recinto y también regalan obsequios para impulsar a sus candidatos.

El presidente del Tribunal Electoral informó que no pueden prohibir lo que ocurre en la vía publica o afuera de los centros de votación, recordando que sí existe la prohibición de ingresar a los centros con propaganda.

Llaman al voto

Las organizaciones que integran Foro Guatemala, observadora del proceso, pidieron a los agremiados al CPA acudir a las urnas, para así superar las bajas cifras de participación que reportó este colegio en las elecciones de hace cuatro años.

“Es fundamental superar la participación promedio de cuatro mil colegiados, registrados en el último proceso del 2022, para lograr un resultado más representativo y democrático”, remarcó Foro Guatemala en un comunicado.

El pronunciamiento destaca que una buena participación de agremiados servirá para fortalecer la legitimidad y garantizar que los profesionales electos sean idóneos, por tener una responsabilidad vital para la nación.

“Esta elección es relevante debido al papel del CPA en el proceso de evaluación y selección de seis candidatos que serán incluidos en la nómina, la cual se enviará posteriormente al Congreso de la República para que se realice la elección del próximo Contralor General de Cuentas”, finaliza el pronunciamiento.

La integración

Por primera vez la postuladora para jefe de la CGC tendrá la participación de 27 comisionados, debido a la creación de las universidades Juan José Arévalo Bermejo y Americana.

El presidente de la comisión es el padre Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), quien fue electo de manera unánime por el Foro de Rectores.

También le acompañarán 13 decanos de las facultades de ciencias económicas de las universidades nacionales, donde ya se incluyen las dos nuevas casas de estudios.

Byron Mejía, Usac María del Cid Navas, URL Sue Kim Morales, UMG Erick Leony, UFM Ahmed Abdalla, Universidad Rural Ronald Girón, UPANA Mayra López, Universidad Mesoamericana Wendy Martínez, Universidad Internaciones Arlindo Velásquez, Universidad de Occidente Gerson Tobar, Universidad Da Vinci Milvia Elías, Universidad Regional Silvia Duarte, Universidad Juan José Arveválo Bermejo Oscar Paiz, Universidad Americana

El CCEE ya celebró con anterioridad sus elecciones, siendo el colegio profesional con menos agremiados a quien le tocó asignar a dos representantes para la postuladora.

Alexander Sac Wilberto Rojas

El CPA distribuyó sus 11 puestos entre seis planillas, que fueron designados por el método proporcional de minorías, donde lo mínimo para alcanzar un lugar en la comisión fue de 300 votos.

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