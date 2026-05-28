Los estadounidenses están a punto de pagar aún más en el supermercado

Mientras los estadounidenses se enfrentan a un aumento vertiginoso de los precios de la gasolina, otra ola inflacionaria se dirige hacia los supermercados.

Una combinación de factores, como el mal tiempo, los aranceles y la disminución del ganado, ya eleva los precios de los alimentos a un ritmo superior al promedio. En abril, registraron el mayor aumento en casi cuatro años, y economistas afirman que el impacto de la guerra con Irán y un posible fenómeno de El Niño solo intensificarán las presiones hasta el 2027.

El impacto en las finanzas de los hogares estadounidenses por el aumento de los precios de los alimentos se intensificará justo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que convertirá la asequibilidad en un asunto crucial. Además, el impacto en los alimentos, de evolución más lenta que el aumento de los precios de la gasolina, será difícil de revertir rápidamente, ya que el volumen de las cosechas de otoño está determinado por las decisiones de siembra tomadas en primavera.

“Va a ser un año difícil”, dijo Ricky Volpe, profesor de agronegocios en la Universidad Estatal Politécnica de California, quien anteriormente trabajó en el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). “Los alimentos serán menos accesibles y los consumidores deben estar preparados”.

El último informe del USDA sobre precios de alimentos, publicado el viernes, proyectó un aumento del 3.2% en los precios de los comestibles este año, mientras que Volpe indicó que espera una inflación del 4% al 4.5%.

James Giese, de Madison, Wisconsin, comentó que vive solo, pero hace ajustes ante el aumento de los precios de los alimentos, como reducir el consumo de comidas preparadas y carne. Giese, de 62 años, incluso intenta cultivar papas en su patio trasero para complementar su presupuesto de alimentos.

“Estoy muy preocupado”, dijo. “Probablemente se me considere de ingresos medios, pero la situación empieza a ser difícil”.

Los aumentos desmesurados de precios en lo que va del 2026 reflejan una combinación de mala suerte, política comercial y presiones más lentas relacionadas con el cambio climático. El clima, en particular, ha sido muy adverso para los agricultores estadounidenses, quienes han soportado olas de calor récord, frío histórico, granizo del tamaño de pelotas de ping-pong e incendios forestales.

Estados Unidos registró el inicio de año más cálido de su historia, con temperaturas que se mantuvieron alrededor de 3 °C (6 °F) por encima del promedio hasta finales de abril, según los Centros Nacionales de Información Ambiental. El calor temprano provocó que algunos cultivos nacionales florecieran semanas antes de lo previsto, en lugar de permanecer latentes durante el invierno, lo que los dejó expuestos a las heladas posteriores, según Brad Rippey, meteorólogo del USDA.

Los precios de la carne de res, entre los más sensibles políticamente en Estados Unidos, alcanzaron un récord en abril debido a la menor cantidad de ganado en 75 años, afectada por la sequía y los altos costos de producción.

Mientras tanto, los precios del tomate aumentaron 33% en los últimos dos meses después de que dos tormentas invernales causaran daños generalizados durante el pico de la temporada de cultivo en Florida, mientras los envíos desde México disminuyeron tras la imposición de aranceles a las importaciones por parte de la administración Trump.

El calor y la sequía en el oeste y centro de Estados Unidos auguran más problemas. California representa casi la mitad de los ingresos anuales por la venta de hortalizas y tres cuartas partes de los ingresos por la venta de frutas y frutos secos en EE. UU., y la disminución de la capa de nieve en Sierra Nevada este año —a solo el 23% de los niveles habituales a mediados de abril— ha generado preocupación por el suministro de agua para riego.

La sequía también se ha extendido por la principal zona agrícola del país, donde los cultivos básicos de trigo, utilizados habitualmente para elaborar harina de uso general o pasta, se han marchitado por falta de lluvia. Al 19 de mayo, el 70% de la producción de trigo de invierno de EE. UU. se encontraba en zonas afectadas por la sequía, junto con el 25% de la producción de maíz, según el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Además, meteorólogos pronostican que es probable que se presente un fenómeno de El Niño en agosto, con una creciente probabilidad de un evento inusualmente intenso que persistirá hasta el 2027 y elevará las temperaturas medias globales. El fenómeno de El Niño suele traer lluvias adicionales a California, pero también provoca sequías fuera de Estados Unidos en importantes zonas de cultivo de arroz, café, cacao y otros productos.

Además, la guerra ha impactado con fuerza los mercados mundiales de fertilizantes debido al papel de Oriente Medio como principal proveedor de insumos.

Según un índice de Green Markets para Norteamérica, los precios de los fertilizantes han subido 20% desde el inicio de la guerra. Esto probablemente se traducirá en precios más altos durante la cosecha, y si los agricultores deciden reducir su uso, los cultivos serán menos resistentes al calor, la sequía o las inundaciones.

El aumento del precio del combustible también se reflejará en los precios de los supermercados, ya que agricultores y transportistas pagarán más por el diésel para sus tractores y camiones, y los envases de plástico derivados del petróleo se encarecerán.

Las principales cadenas de supermercados han intentado mantener los precios estables. El director general de Kroger Co. declaró que planean una campaña de reducción de precios para competir con mayor intensidad con Walmart Inc., que ha intensificado sus esfuerzos por mantener los precios bajos durante el último año.

Los consumidores ya están hartos porque los precios han seguido subiendo a pesar de que la inflación de los alimentos ha disminuido, afirmó Andrew Harig, vicepresidente de la asociación comercial FMI (Food Industry Association).

Al mismo tiempo, la deuda de los hogares aumenta, la tasa de ahorro personal disminuye y el salario promedio real por hora cayó en los 12 meses hasta abril por primera vez en tres años. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó datos el miércoles que indican un aumento significativo en los indicadores de inseguridad alimentaria entre octubre del 2025 y febrero del 2026.

“Creo que mucha gente todavía mira su factura de supermercado previa al Covid-19, en el 2019 y principios del 2020, y piensa: ‘¡Guau, estoy pagando mucho más!’”, comentó Harig. “Y por eso sienten esa presión”.

—Con la colaboración de Kristina Peterson, Ilena Peng, Augusta Saraiva, Jaewon Kang y Jonathan Roeder.