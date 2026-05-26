Subsidio: Así quedan los precios de la gasolina tras nueva rebaja y qué refleja el comportamiento

Los precios de referencia de los combustibles en Guatemala registran una baja para la semana del 26 de mayo al 1 de junio, según el listado publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), como parte del subsidio temporal vigente para gasolinas y diésel.

De acuerdo con el documento oficial del MEM, los precios de referencia en terminal (Ex-Rack) quedaron establecidos en Q34.58 para la gasolina superior, Q33.58 para la regular y Q30.49 para el diésel.

En la Ciudad de Guatemala, los precios de referencia al consumidor final, en modalidad de autoservicio, serán de:

Q37.35 para gasolina superior

Q36.35 para gasolina regular

Q33.26 para diésel

El MEM recordó que el mecanismo forma parte del subsidio aprobado mediante el Decreto 11-2026 y reglamentado en el Acuerdo Ministerial 189-2026. Además, el MEM explica que hay diferencias de Q0.50 entre gasolina superior y otras de alta gama, así como Q1 entre diésel convencional y ultra bajo en azufre.

Comparativo con semanas anteriores

Las nuevas referencias muestran una reducción respecto de los precios vigentes del 19 al 25 de mayo, cuando el MEM reportó incrementos de Q1.08 por galón en las gasolinas superior y regular, y de Q0.15 en el diésel.

Según publicaciones previas sobre el subsidio, los precios de referencia en la Ciudad de Guatemala fueron los siguientes:

Semana Superior Regular Diésel 5 al 11 de mayo Q39.33 Q38.33 Q35.93 12 al 18 de mayo Q37.56 Q36.56 Q33.81 19 al 25 de mayo Q38.64* Q37.64* Q33.41* 26 de mayo al 1 de junio Q37.35 Q36.35 Q33.26

*Valores estimados con base en los incrementos reportados por el MEM y publicaciones de Prensa Libre.

El nuevo ajuste representa una rebaja aproximada de Q1.29 por galón en las gasolinas superior y regular, mientras que el diésel disminuye alrededor de Q0.15 frente a la semana anterior.

El documento del MEM también muestra que Flores, Petén, continúa como el departamento con los precios de referencia más altos del país, con Q38.50 para gasolina superior, Q37.50 para regular y Q34.41 para diésel en la cabecera departamental.

Por el contrario, Puerto Barrios, Izabal, reporta algunos de los valores más bajos, con referencias de Q37.14 para superior, Q36.14 para regular y Q33.05 para diésel.

Precio del petróleo sigue volátil

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este martes con una bajada del 2.8%, hasta los US$93.89 el barril, con el mercado pendiente de la negociación de paz en Oriente Medio.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio recortaron US$2.71 respecto a la sesión del viernes.

El crudo de referencia estadounidense operó a la baja después del fin de semana largo del Día de los Caídos en EE. UU., que mantuvo ayer lunes cerrados los mercados y supuso el inicio no oficial de la temporada estival de viajes por carretera.

Este martes, los inversores estaban pendientes de la reunión de gabinete convocada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la residencia de Camp David, a las afueras de Washington, mientras afina los detalles de un acuerdo con Irán.

Los últimos movimientos apuntan a un paso atrás en la negociación para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue boicoteada por Irán en represalia por los ataques de EE. UU. e Israel contra el país persa.

Con información de EFE