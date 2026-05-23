Congreso evalúa nueva ronda de subsidio a combustibles por presión de precios internacionales

El primer mes de vigencia del decreto aprobado por el Congreso de la República, que otorga un apoyo temporal de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular, entrará en análisis, y ya se manejan posibles escenarios para una eventual extensión del programa, ya que concluye el 31 de julio o cuando se agote el presupuesto asignado de Q2 mil millones.

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fueron convocadas a la Comisión de Finanzas para presentar los indicadores de desempeño de la vigencia del subsidio estatal.

El MEM informó el pasado 18 de mayo que efectuó un pago de Q175.5 millones y otro superior a Q200 millones, por lo que el monto acumulado asciende a Q375.5 millones. Además, se espera conocer el resultado del tercer desembolso.

Los cálculos preliminares dados a conocer en la sala legislativa indican un promedio de hasta Q500 millones durante tres semanas de vigencia del apoyo. Estos indicadores serán analizados en una sesión programada para la próxima semana.

Según el viceministro del MEM, Erwin Barrios, dada la tendencia observada en la ejecución del cupo presupuestario aprobado, los recursos podrían agotarse antes de que concluyan los tres meses de vigencia, lo que llevó al Congreso a comenzar la estructuración de distintos escenarios.

Los precios de referencia al consumidor para esta semana en las estaciones de servicio, en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, son de Q38.64 para el galón de gasolina superior, Q37.64 para la regular y Q33.96 para el diésel.

Subsidio entra en primera revisión

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, confirmó que ya se coordinó una reunión con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para conocer el comportamiento del consumo, los precios de importación de los combustibles y una proyección sobre la duración del subsidio con el techo de recursos aprobados en el decreto, es decir, Q2 mil millones.

Además, indicó que se espera conocer cuál sería la propuesta del Ejecutivo, debido a que esa instancia impulsa la continuidad del subsidio vigente.

El análisis incluirá la situación del mercado internacional del barril de petróleo y el contexto geopolítico en Oriente Medio que, según el diputado, aún no muestra señales de estabilidad, aunque se espera una evolución positiva en las próximas semanas.

Estudia escenarios para subsidio

El legislador explicó que, de acuerdo con las proyecciones que brinde el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se comenzará a trabajar en una nueva propuesta para ampliar el programa o, al menos, “amortiguar” el impacto en los consumidores.

Adelantó que, de momento, no es seguro que pueda ampliarse con la misma cantidad de recursos asignados ni mantenerse la cobertura vigente de apoyo por galón para los consumidores.

Los cálculos preliminares dados a conocer en la sala legislativa indican un promedio de hasta Q500 millones durante tres semanas de vigencia del apoyo.

Parte de la decisión dependerá de las posibles negociaciones entre los bloques políticos y de las peticiones que puedan plantear algunas bancadas, ya que durante las negociaciones siempre se habló sobre la posibilidad de una rebaja internacional. Sin embargo, eso no ocurre debido al contexto internacional.

“Lo que hicimos fue establecer precisamente este período de amortiguamiento para observar, ahora que ha pasado un mes desde el 28 de abril, cómo evoluciona el mercado y solicitar iniciativas y propuestas del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Finanzas”, apuntó Estrada.

Evalúan nueva ronda de subsidio

Al consultar de dónde podría surgir un planteamiento financiero para mantener el apoyo emergente, el presidente de la sala legislativa remarcó que el debate se desarrollará en junio, cuando se analizará la situación actual para efectuar las eventuales operaciones de financiamiento de otra ronda de subsidio.

Entre los escenarios que mencionó figura una posible ampliación del presupuesto actual, analizar la situación de los saldos de caja fiscal —es decir, la disponibilidad financiera— y las cuotas comprometidas o, en un caso extremo, recurrir al endeudamiento público.

En todo caso, dejó claro que podría aprobarse una ampliación con un menor grado de intervención.

“Lo que hicimos fue amortiguar un poco el golpe por unos meses, que va a funcionar en el sentido de haber servido para hacer la transición. Estoy confiado en que habrá una solución. Sí podríamos saber que habrá una ampliación del subsidio, por decirlo así, pero si hay acuerdo político”, enfatizó Estrada.

Precio del petróleo sigue volátil

Según el viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, en la actualidad el precio del petróleo y sus derivados sigue siendo volátil, aunque se percibe más estable. Sin embargo, se mantiene en promedio en el rango de los US$100.

La expectativa, dijo, es que tienda a bajar, pero esa reducción no sería inmediata ni tan notoria como fue el incremento.