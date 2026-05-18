Precios de los combustibles vuelven a subir en Guatemala pese al subsidio para diésel y gasolinas

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Precios de los combustibles vuelven a subir en Guatemala pese al subsidio para diésel y gasolinas

Los precios de los combustibles volverán a subir en Guatemala a partir de este martes 19 de mayo, según la nueva tabla de referencia publicada por el Ministerio de Energía y Minas.

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gasolinera Dispensadores de gasolinas

El subsidio entró en vigencia el 28 de abril, la rebaja debe aplicarse a los combustibles desde que son despachados por los importadores, y tal descuento debe reflejarse en las facturas de la cadena hasta el consumidor. (Foto, Prensa Libre: EFE).

Los precios de referencia de los combustibles volverán a registrar aumentos en Guatemala a partir del martes 19 de mayo, según la actualización publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pese al subsidio temporal que el Gobierno aplica desde el pasado 28 de abril para apoyar al consumidor final.

La nueva tabla de referencia, con vigencia del 19 al 25 de mayo del 2026, refleja incrementos en las gasolinas y el diésel respecto de los precios vigentes del 12 al 18 de mayo. El ajuste ocurre en medio del aporte estatal de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular, medida impulsada para amortiguar el impacto de las alzas internacionales.

De acuerdo con la comparación entre ambas publicaciones oficiales del MEM, la gasolina superior aumentó Q1.08 por galón; la regular, Q1.08, y el diésel, Q0.15 en precios de referencia de venta en terminal (Ex-Rack).

En las estaciones de servicio de la capital y cabeceras departamentales, los incrementos también alcanzan Q1.08 por galón en las gasolinas y entre Q0.15 y Q0.18 en el diésel, dependiendo de la región. En municipios del interior del país, algunas variaciones superan Q1 por galón en las gasolinas y llegan hasta Q0.18 en el diésel.

El comportamiento de los combustibles en Guatemala continúa ligado al mercado internacional de hidrocarburos, afectado en las últimas semanas por la tensión y el conflicto bélico en el Medio Oriente, una de las regiones estratégicas para la producción y distribución mundial de petróleo. La incertidumbre internacional ha presionado al alza las cotizaciones del crudo y, en consecuencia, los precios de los combustibles importados por Guatemala.

El subsidio vigente busca contener parcialmente el impacto para consumidores y sectores productivos; sin embargo, los nuevos precios de referencia evidencian que las presiones internacionales continúan trasladándose al mercado nacional.

Precios de referencia vigentes del 19 al 25 de mayo del 2026

Venta en terminal (Ex-Rack)

ProductoPrecio
Gasolina SuperiorQ35.87
Gasolina RegularQ34.87
DiéselQ31.19

Precios al consumidor final

Capital y cabeceras departamentales

LugarSuperiorRegularDiésel
Ciudad de GuatemalaQ38.64Q37.64Q33.96
HuehuetenangoQ39.12Q38.12Q34.44
TotonicapánQ38.93Q37.93Q34.25
SololáQ38.81Q37.81Q34.13
Santa Cruz del QuichéQ38.89Q37.89Q34.21
San MarcosQ39.00Q38.00Q34.32
RetalhuleuQ38.79Q37.79Q34.11
QuetzaltenangoQ38.89Q37.89Q34.21
MazatenangoQ38.72Q37.72Q34.04
EscuintlaQ38.51Q37.51Q33.83
CuilapaQ38.72Q37.72Q34.04
Antigua GuatemalaQ38.59Q37.59Q33.91
ChimaltenangoQ38.64Q37.64Q33.96
GuastatoyaQ38.81Q37.81Q34.13
JalapaQ38.86Q37.86Q34.18
JutiapaQ38.91Q37.91Q34.23
SalamáQ38.98Q37.98Q34.30
CobánQ39.16Q38.16Q34.48
ChiquimulaQ39.07Q38.07Q34.39
ZacapaQ39.07Q38.07Q34.39
FloresQ39.79Q38.79Q35.11
Puerto BarriosQ38.43Q37.43Q33.75

Municipios de cada departamento

LugarSuperiorRegularDiésel
GuatemalaQ38.64Q37.64Q33.96
HuehuetenangoQ40.32Q39.32Q35.64
TotonicapánQ39.23Q38.23Q34.55
SololáQ40.87Q39.87Q36.19
QuichéQ40.85Q39.85Q36.17
San MarcosQ40.03Q39.03Q35.35
RetalhuleuQ40.95Q39.95Q36.27
QuetzaltenangoQ39.43Q38.43Q34.75
SuchitepéquezQ40.11Q39.11Q35.43
EscuintlaQ40.43Q39.43Q35.75
Santa RosaQ40.80Q39.80Q36.12
SacatepéquezQ39.72Q38.72Q35.04
ChimaltenangoQ39.35Q38.35Q34.67
El ProgresoQ40.34Q39.34Q35.66
JalapaQ41.25Q40.25Q36.57
JutiapaQ40.91Q39.91Q36.23
Baja VerapazQ40.85Q39.85Q36.17
Alta VerapazQ40.29Q39.29Q35.61
ChiquimulaQ41.10Q40.10Q36.42
ZacapaQ41.14Q40.14Q36.46
PeténQ42.79Q41.79Q38.11
IzabalQ39.89Q38.89Q35.21

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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