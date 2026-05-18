Precios de los combustibles vuelven a subir en Guatemala pese al subsidio para diésel y gasolinas

Los precios de referencia de los combustibles volverán a registrar aumentos en Guatemala a partir del martes 19 de mayo, según la actualización publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pese al subsidio temporal que el Gobierno aplica desde el pasado 28 de abril para apoyar al consumidor final.

La nueva tabla de referencia, con vigencia del 19 al 25 de mayo del 2026, refleja incrementos en las gasolinas y el diésel respecto de los precios vigentes del 12 al 18 de mayo. El ajuste ocurre en medio del aporte estatal de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular, medida impulsada para amortiguar el impacto de las alzas internacionales.

De acuerdo con la comparación entre ambas publicaciones oficiales del MEM, la gasolina superior aumentó Q1.08 por galón; la regular, Q1.08, y el diésel, Q0.15 en precios de referencia de venta en terminal (Ex-Rack).

En las estaciones de servicio de la capital y cabeceras departamentales, los incrementos también alcanzan Q1.08 por galón en las gasolinas y entre Q0.15 y Q0.18 en el diésel, dependiendo de la región. En municipios del interior del país, algunas variaciones superan Q1 por galón en las gasolinas y llegan hasta Q0.18 en el diésel.

El comportamiento de los combustibles en Guatemala continúa ligado al mercado internacional de hidrocarburos, afectado en las últimas semanas por la tensión y el conflicto bélico en el Medio Oriente, una de las regiones estratégicas para la producción y distribución mundial de petróleo. La incertidumbre internacional ha presionado al alza las cotizaciones del crudo y, en consecuencia, los precios de los combustibles importados por Guatemala.

El subsidio vigente busca contener parcialmente el impacto para consumidores y sectores productivos; sin embargo, los nuevos precios de referencia evidencian que las presiones internacionales continúan trasladándose al mercado nacional.

Precios de referencia vigentes del 19 al 25 de mayo del 2026

Venta en terminal (Ex-Rack)

Producto Precio Gasolina Superior Q35.87 Gasolina Regular Q34.87 Diésel Q31.19

Precios al consumidor final

Capital y cabeceras departamentales

Lugar Superior Regular Diésel Ciudad de Guatemala Q38.64 Q37.64 Q33.96 Huehuetenango Q39.12 Q38.12 Q34.44 Totonicapán Q38.93 Q37.93 Q34.25 Sololá Q38.81 Q37.81 Q34.13 Santa Cruz del Quiché Q38.89 Q37.89 Q34.21 San Marcos Q39.00 Q38.00 Q34.32 Retalhuleu Q38.79 Q37.79 Q34.11 Quetzaltenango Q38.89 Q37.89 Q34.21 Mazatenango Q38.72 Q37.72 Q34.04 Escuintla Q38.51 Q37.51 Q33.83 Cuilapa Q38.72 Q37.72 Q34.04 Antigua Guatemala Q38.59 Q37.59 Q33.91 Chimaltenango Q38.64 Q37.64 Q33.96 Guastatoya Q38.81 Q37.81 Q34.13 Jalapa Q38.86 Q37.86 Q34.18 Jutiapa Q38.91 Q37.91 Q34.23 Salamá Q38.98 Q37.98 Q34.30 Cobán Q39.16 Q38.16 Q34.48 Chiquimula Q39.07 Q38.07 Q34.39 Zacapa Q39.07 Q38.07 Q34.39 Flores Q39.79 Q38.79 Q35.11 Puerto Barrios Q38.43 Q37.43 Q33.75

Municipios de cada departamento