El conflicto por el transporte marítimo en el Golfo afecta a los agricultores más vulnerables del mundo

Sin salida al mar y rodeado de vecinos más ricos y poderosos, Malaui ha sido durante mucho tiempo víctima de su geografía y su economía. Ahora se encuentra en el epicentro de una crisis que se gesta a más de cuatro mil 800 kilómetros de distancia. Mientras los agricultores luchan contra el aumento del precio del combustible y la creciente escasez de fertilizantes, existe preocupación mundial por el impacto en los cultivos. África, donde más de la mitad de sus mil 300 millones de habitantes dependen de la agricultura, es la región más vulnerable, junto con algunas zonas de Asia.

Malaui es un ejemplo extremo de la gravedad que podrían tener las consecuencias para la seguridad alimentaria. Los pequeños agricultores constituyen la mayor parte de los 22 millones de habitantes del país. Mientras se preparan para la temporada de siembra, el transporte de fertilizantes a las zonas rurales se está volviendo prohibitivo, si es que hay alguno disponible. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, está interrumpiendo el suministro mundial de combustible y nutrientes para las plantas. “Mi mayor preocupación este año no es solo el precio, sino también la disponibilidad”, dijo Yashodhan Gharat, director de One Acre Fund en Malaui, una organización sin fines de lucro que apoya a agricultores en 10 países africanos.

“Todo el mundo va a buscar fertilizantes y, cuando eso suceda, ¿llegarán a un mercado pequeño como el de Malaui? Lo dudo”. El impacto de la guerra llevó a las Naciones Unidas a advertir sobre el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos en un continente donde ya se habían encendido las alarmas sobre posibles hambrunas y donde los gobiernos tienen una capacidad limitada para brindar ayuda. África también utiliza, en promedio, menos fertilizantes que, por ejemplo, Europa, lo que significa que el suelo ya está en riesgo de desnutrición, según el productor Yara International ASA.

Los agricultores de países como Nigeria y Lesoto afirman que están dejando de usar fertilizantes o reduciendo la superficie cultivada. Sudáfrica prevé la cosecha de trigo más baja en 12 años al comenzar la siembra de invierno. En Senegal, algunos agricultores están utilizando productos más económicos. En gran parte del África subsahariana, donde los pequeños agricultores utilizan una cantidad mínima de fertilizantes, cualquier aumento repentino de precios puede reducir drásticamente el uso de insumos y disminuir los rendimientos, que ya son bajos, según un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en marzo. Esto conlleva el riesgo de “menores cosechas, lo que repercute en su propio consumo y aumenta la inflación de los precios de los alimentos”, señala el documento.

El precio de la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, se disparó más del 90% debido al bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz. Aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales de urea, el 20% del amoníaco y una quinta parte del fertilizante fosfatado transitan por este estrecho desde Qatar, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Según la FAO, Malaui obtiene casi el 60% de sus importaciones de fertilizantes nitrogenados de los países del golfo, lo que lo convierte en uno de los países más dependientes del mundo. Estados Unidos e Irán aún mantienen posturas muy distantes sobre cómo poner fin a la guerra y reabrir el paso marítimo.

Sin embargo, incluso si el conflicto termina, se prevé una lenta recuperación en los envíos de fertilizantes debido a la congestión marítima y a la demora en la reactivación de las plantas, según Ashish Lakhotia, jefe de insumos agrícolas del grupo comercializador de materias primas ETG Group. Lakhotia afirmó que algunos cargamentos que su empresa había encargado han sido cancelados y otros desviados, mientras que China está limitando sus exportaciones para asegurar un suministro suficiente para su propio consumo. En África Occidental, los agricultores no solo tienen dificultades para costear los fertilizantes al comenzar la temporada de siembra, sino que algunos ni siquiera pueden encontrarlos.

Para Gideon Idika, un técnico de apoyo agrícola que ayuda a los productores de aceite de palma, cacao y anacardo en el estado de Abia, al sureste de Nigeria, esto es motivo de preocupación.

“Los agricultores están dejando de usar fertilizantes porque no pueden afrontar el aumento de precio, lo que también significa que la cosecha será escasa”, dijo Idika, quien además supervisa una plantación de palma aceitera de 200 acres. “El alto precio también ha creado oportunidades para los intermediarios que mezclan cualquier cosa que encuentran y la venden en el mercado, en su mayoría fertilizantes de baja calidad”.

Al oeste, en Senegal, los agricultores cercanos a la ciudad de Thies se lamentaban del aumento de los precios y la escasez de fertilizantes. “No pude conseguir fertilizantes de buena calidad, así que estoy trabajando con lo que puedo permitirme en lugar de lo que usaría normalmente”, dijo Ngoaye Diop, que cultiva hortalizas. En todo Ghana, la mayoría de los proveedores tienen dificultades para importar fertilizantes debido a la escasez o a los largos tiempos de entrega, afirmó Nana-Aisha Mohammed, directora regional de la Alianza Africana para los Fertilizantes y la Agroindustria, una organización sin fines de lucro que trabaja para ampliar el acceso a estos nutrientes. "Nos enfrentamos a una crisis", declaró.



Las posibles consecuencias son especialmente graves en Malaui, país que ya ha sufrido repetidas escaseces de alimentos debido a fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y ciclones en los últimos años. Ubicado entre Zambia, Tanzania y Mozambique, Malaui es el país más pobre del mundo entre las naciones que no se encuentran en conflicto. Entre octubre y marzo, el 22% de los habitantes de Malaui experimentaron inseguridad alimentaria aguda, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases, una iniciativa de colaboración internacional que incluye organismos de la ONU y el Banco Mundial.

Una mejor cosecha ha ayudado a aliviar la situación, pero ahora los precios del combustible son de los más altos del mundo y cada vez es más difícil conseguir fertilizantes. Las organizaciones agrícolas locales prevén ahora ser las últimas en recibir suministros de fertilizantes procedentes de los puertos de Mozambique y Sudáfrica. En caso de escasez, es probable que los envíos se destinen a compradores con mayor poder adquisitivo y de más fácil acceso. Según un documento publicado este mes por la Red Africana de Institutos de Investigación sobre Políticas Agrícolas, los productores de fertilizantes fuera del Golfo "están ajustando sus estrategias de exportación, reasignando volúmenes y priorizando los mercados con mayor capacidad de pago".

Para los suministros que sí llegan, es probable que el aumento de los precios dificulte que Malawi incremente o mantenga los subsidios que el Estado otorga a los agricultores, en su mayoría de subsistencia. El gobierno lleva desde el 2022 negociando con sus acreedores una deuda de US$13 mil millones. Las colas para repostar combustible son cada vez más largas, a pesar de que el precio supera los US$3.50 por litro tanto para el diésel como para la gasolina. El gobierno está vendiendo reservas de oro para financiar las importaciones de combustible y ha solicitado fondos de emergencia al Banco Mundial.

“Es increíble pensar que Malawi es uno de los países más pobres del mundo y depende enormemente de las importaciones, la mayoría de las cuales llegan por carretera”, dijo Grace Jackson, directora de GiveDirectly en Malawi, una organización sin fines de lucro que canaliza fondos de donantes a los más necesitados. “La situación de seguridad alimentaria en Malawi el próximo año se ve realmente alarmante. Podríamos enfrentarnos a millones de personas con niveles de hambre muy, muy graves”.