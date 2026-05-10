Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, es trasladada a hospital en Teherán por su delicado estado de salud

La premio nobel de la paz 2023, la iraní Narges Mohammadi , fue trasladada a un hospital de Teherán tras permanecer 10 días hospitalizada en la ciudad de Zanjan, donde cumplía condena , informaron este domingo sus allegados, quienes alertaron de que su estado de salud sigue siendo delicado.

La Fundación Narges Mohammadi, con sede en París, afirmó que la activista obtuvo además una suspensión temporal de su sentencia bajo una “elevada” fianza y fue trasladada en ambulancia al Hospital Pars, en Teherán, para ser atendida por su propio equipo médico especializado.

“Una suspensión no es suficiente; Narges Mohammadi requiere cuidados permanentes y especializados. Debemos garantizar que nunca regrese a prisión para cumplir los 18 años restantes de su sentencia”, señaló la organización, que reclamó su “libertad incondicional” y la retirada de todos los cargos en su contra.

La Fundación sostuvo además que “ningún defensor de los derechos humanos y de las mujeres debería ser encarcelado jamás por su labor pacífica”.

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El abogado de la activista, Mostafa Nili, explicó en X que la medida fue adoptada tras una evaluación de la Organización de Medicina Legal de Irán, que concluyó que Mohammadi necesita atención médica especializada fuera de prisión debido a “múltiples enfermedades”.

La Fundación había advertido previamente que la vida de la activista estaba “en peligro” tras más de una semana ingresada en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan.

BREAKING NEWS: Nobel Laureate Narges Mohammadi has been transferred to a Tehran hospital



May 10th, 2026



Nobel Peace Prize Laureate Narges Mohammadi, after 10 days of hospitalization in Zanjan, has been granted a sentence suspension on heavy bail. Her transfer via ambulance has… pic.twitter.com/VGNHqzlNmi — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 10, 2026

La activista fue trasladada de emergencia el 1 de mayo desde la prisión de Zanjan tras sufrir una pérdida de conocimiento y una grave crisis cardíaca.

La organización aseguró que Mohammadi presenta una severa pérdida de peso, presión arterial inestable y síntomas cardíacos graves compatibles con un diagnóstico de angina de Prinzmetal.

Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2023 por su defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Irán, mientras permanecía encarcelada por las autoridades iraníes.

La activista cumple varias condenas por cargos relacionados con “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad nacional”.

"This suspension of sentence for serious medical reasons was secured thanks to the mobilization of global civil societies and the efforts of human rights diplomacy, which pressured the regime. The mobilization must continue to demand the dropping of charges against Narges… pic.twitter.com/itwruQMnQO — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 10, 2026

“La vida de Narges Mohammadi está en peligro. Narges no es solo una defensora de los derechos humanos reconocida a nivel global; es una madre separada de sus hijos, una hija, una hermana y una feminista incansable que ha dedicado su vida a los derechos humanos, la libertad de las mujeres y la dignidad”, subrayó la Fundación en redes sociales el 9 de mayo.

La alerta fue respaldada por la organización Nobel Women’s Initiative, integrada por mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, que reclamó acceso inmediato a tratamiento médico especializado en Teherán y la liberación incondicional de Mohammadi.

El portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni, declaró: “La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio nobel de la paz Narges Mohammadi, quien se encuentra actualmente detenida en Irán”.

La UE pidió también a las autoridades iraníes la puesta en libertad de “todas las personas detenidas injustamente por el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas”, y que respeten “las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte”.