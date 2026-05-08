Mientras Estados Unidos bloquea a Irán, su petróleo sigue fluyendo de barco en barco a través del océano

Desde que comenzó el bloqueo estadounidense en el golfo de Omán, el mes pasado, al menos 13 buques cisterna han descargado petróleo iraní en transferencias clandestinas de barco a barco a miles de kilómetros de distancia, cerca de un grupo de pequeñas islas en Indonesia conocido como archipiélago de Riau, según un análisis de The Washington Post de imágenes satelitales y datos de seguimiento de buques. Según los expertos, estas transferencias forman parte de un acuerdo secreto que durante años ha permitido a Teherán seguir vendiendo petróleo a pesar de las aplastantes sanciones internacionales.

Si bien el bloqueo parece haber detenido la salida de nuevos cargamentos de petróleo iraní del golfo Pérsico, las transferencias en curso permiten a Teherán mantener abierta esa fuente de ingresos, aunque sea temporalmente, mientras los cargamentos que ya están en el mar se dirigen a China u otros mercados. Las imágenes satelitales tomadas desde el 16 de abril mostraron seis buques cisterna cargados que navegaban con bandera iraní y atracaron junto a seis buques cisterna vacíos. Otros siete buques cisterna cargados —que aparentemente navegaban bajo banderas falsas o cuya administración no se había revelado, según el repositorio de información marítima Equasis— fueron captados en imágenes junto a otros buques vacíos.



Según la empresa de seguimiento de petróleo TankerTrackers, los 13 buques descargaron unos 22 millones de barriles de crudo iraní, una cantidad que podría valer más de US$2 mil millones a los precios actuales del mercado. Basándose en la secuencia de los hechos, la empresa determinó que se habían producido transferencias de petróleo y los buques cisterna cargados quedaron vacíos y los vacíos, cargados. Según la empresa de inteligencia marítima Windward, el archipiélago de Riau, en la ruta entre Oriente Medio y China, ha servido durante mucho tiempo como punto de escala donde los buques intercambian sigilosamente petróleo iraní para ocultar su origen.

Según el gobierno estadounidense, China compra más del 90% del petróleo iraní, con un gran descuento, pero aun así generan ingresos que representan casi la mitad del presupuesto del gobierno iraní. Las imágenes satelitales son una de las pocas maneras de determinar si se ha producido una transferencia de este tipo, ya que los buques cisterna involucrados rara vez revelan su ubicación. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, un solo cargamento de petróleo iraní puede recibir varias transferencias entre buques en alta mar antes de llegar a su destino.

Los buques involucrados suelen tener información de registro poco transparente o enarbolan banderas falsas. Según la firma de inteligencia global Kpler, alrededor de 42 millones de barriles de petróleo iraní permanecen a bordo de buques cisterna cerca del archipiélago de Riau, una cifra muy inferior a los casi 90 millones registrados a principios de febrero. “Por ahora, las reservas están disponibles. No se están reabasteciendo”, señaló la firma en un informe publicado el miércoles. “En definitiva, cuanto más dure el bloqueo, menos cargamentos tendrá Irán para enviar a China”, afirmó Michelle Wiese Bockmann, analista sénior de Windward.

Los detalles financieros relacionados con la venta de petróleo que se transfiere de barco a barco, incluyendo la fecha exacta en que Teherán recibe el pago, suelen ser opacos y, en ocasiones, se ocultan deliberadamente, afirmó Petras Katinas, investigador de energía del Royal United Services Institute, un centro de estudios sobre defensa y seguridad con sede en Londres. Algunos compradores parecen pagar parcialmente por adelantado, mientras que otros liquidan el pago una vez que el petrolero llega a aguas territoriales o después de que arribe a puerto, explicó. Tres días después del inicio del bloqueo, la Armada estadounidense amplió sus operaciones contra las exportaciones iraníes más allá de Oriente Medio.



Según las autoridades, al hacerlo, las fuerzas estadounidenses tienen la autoridad para detener cualquier barco vinculado con Irán o sospechoso de transportar carga que pudiera beneficiar al gobierno iraní, independientemente de su ubicación. El Departamento de Defensa remitió las preguntas sobre las transferencias de buque a buque a la Casa Blanca. “El enérgico bloqueo militar estadounidense ha obligado a más de 50 navíos a dar la vuelta o regresar a puerto, lo que ha contribuido al rotundo éxito de la Operación Furia Económica”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. “Como resultado, la economía iraní está completamente estrangulada, y el presidente Trump tiene todas las de ganar mientras los negociadores trabajan para llegar a un acuerdo”, dijo.



La Casa Blanca no respondió a la pregunta de si los barcos involucrados en las transferencias observadas por The Post se consideran sujetos de las restricciones ampliadas. Grant Rumley, especialista en seguridad de Oriente Medio del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, afirmó que los planificadores deben priorizar la mejor manera de presionar a Irán con recursos limitados. “En última instancia, se trata de sopesar las ventajas y desventajas”, dijo Rumley. “Interceptar todos los envíos de petróleo iraní requiere tiempo y recursos que podrían utilizarse para mantener el bloqueo”. Hace dos semanas, fuerzas estadounidenses abordaron los petroleros Tifani y Majestic X en el Océano Índico. Según expertos, los buques habían hecho trasbordos cerca del archipiélago de Riau en los últimos meses y probablemente se dirigían hacia allí cuando fueron interceptados.

Ambos transportaban petróleo crudo iraní, según TankerTrackers. “Continuaremos llevando a cabo acciones y actividades de interdicción marítima similares en los océanos Pacífico e Índico contra buques iraníes y embarcaciones de la Flota Oscura”, afirmó el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en rueda de prensa, después de que las embarcaciones fueran incautadas. Desde el 16 de abril, cinco petroleros adicionales con bandera iraní han llegado cerca del archipiélago de Riau cargados con petróleo iraní, según imágenes satelitales y datos de seguimiento de buques. Si bien dichas imágenes no muestran la descarga de su cargamento, uno de ellos zarpó al oeste y está vacío, según TankerTrackers. No está claro si los demás buques han descargado. Para llegar allí desde el golfo de Omán, los barcos suelen navegar por el estrecho de Malaca, un concurrido paso marítimo entre Malasia e Indonesia.

Los barcos están obligados a transmitir su ubicación mientras transitan por el estrecho, lo que permite observar brevemente, aunque de forma poco frecuente, a los buques cisterna que normalmente mantienen sus transpondedores apagados. Según Windward, hasta el lunes ningún gran petrolero cargado de petróleo iraní había transitado por el estrecho de Malaca en 10 días, el periodo más largo sin que se produjera ningún cruce desde que comenzó la guerra.

Durante el fin de semana, dos petroleros iraníes que aparentemente se dirigían al archipiélago de Riau evitaron el estrecho de Malaca, viajando durante varios días hacia el sur y el este en dirección a Australia antes de girar hacia el norte y pasar por el estrecho de Lombok, cerca de Bali, según imágenes satelitales y datos de seguimiento de buques. Este cambio sugiere que los buques que transportan petróleo iraní están desviando su ruta para evitar el estrecho de Malaca, donde la visibilidad es mayor, a pesar del aumento en el tiempo de viaje. “Lombok no es improvisación”, afirmó Kpler en su informe. “Es el siguiente paso en una adaptación deliberada”.