La frustración de los países del Golfo con EE. UU. aumenta a medida que la guerra se prolonga

Un mes después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, contra el cual estos hicieron campaña durante un año, los estados del Golfo siguen siendo blanco de ataques iraníes. El viernes, Arabia Saudita interceptó media docena de drones y dos puertos kuwaitíes fueron atacados. Esto ocurre mientras el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital para la economía de la región, permanece prácticamente cerrado, lo que ocasiona pérdidas multimillonarias en ingresos petroleros.

Según fuentes que solicitaron el anonimato, para tratar asuntos delicados, muchos funcionarios están cuestionando la lógica, el compromiso y los objetivos del presidente estadounidense, Donald Trump, en esta guerra, así como la utilidad de albergar bases estadounidenses que han convertido a sus países en objetivos. Sin embargo, por temor a enfadar a Trump, ninguno ha expresado públicamente esas preocupaciones, y hay pocas probabilidades de que pidan al ejército estadounidense que abandone sus bases.

Algunos de ellos, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han endurecido su postura contra Teherán y están considerando sumarse a los ataques contra la República Islámica si se ven afectadas más infraestructuras vitales, informó Bloomberg el miércoles último. Un objetivo clave de Abu Dabi es formar una coalición de naciones, incluyendo a Estados Unidos, para poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz, según fuentes cercanas a la postura de los aliados del Golfo.

“Es inconcebible que esta agresión se convierta en un estado de amenaza permanente”, declaró a principios de esta semana Anwar Gargash, asesor diplomático de alto rango del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y añadió que cualquier alto al fuego debe frenar la “amenaza nuclear, los misiles, los drones y la intimidación de Irán en los estrechos”. Según las fuentes, muchos funcionarios del Golfo temen que Trump llegue a un acuerdo con Teherán que no frene la producción de misiles balísticos ni el apoyo a grupos militantes como Hizbulá y Hamás.

Creen que ese desenlace es posible para que Trump pueda declarar la victoria y retirarse de una guerra impopular en Estados Unidos que ha disparado los precios de la energía en todo el mundo. En tal escenario, los estados del Golfo temen tener que lidiar con un Irán resentido que mantenga algún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, según indicaron las fuentes. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la administración de Trump está dando señales a sus aliados de que no tiene planes inmediatos para una invasión terrestre de Irán, incluso mientras despliega miles de tropas en Oriente Medio.

Los estados del Golfo se mostraron alentados por las declaraciones de Trump en una entrevista con Fox News esta semana. Dijo que Estados Unidos continuaría protegiendo a sus aliados del Golfo, incluso "si no permanecemos" en Irán. "Probablemente les gustaría que nos quedáramos", dijo. "Si no nos quedamos, los protegeremos. Sabemos que se han portado muy bien". Estas declaraciones se produjeron después de que altos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, entre ellos la ministra de Estado, Lana Nusseibeh, y Sultan Al Jaber, quien dirige la principal productora de energía del país, se reunieran en Washington con políticos estadounidenses como el vicepresidente JD Vance.

“La Casa Blanca comprende las implicaciones económicas de mantener el estrecho cerrado”, declaró Nusseibeh en una entrevista en la ciudad estadounidense, esta semana. “Eso es bastante claro en toda la administración. La pregunta ‘¿qué sigue?’ es claramente en lo que se está trabajando ahora mismo”. Al preguntarle sobre el posible uso de la fuerza militar, dijo: "Todas las opciones estarían sobre la mesa para mantener abierto Ormuz". La primera visita internacional programada de Trump tras asumir el cargo el año pasado fue a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar.



En conjunto, estos países se comprometieron a invertir billones de dólares en Estados Unidos, incluyendo proyectos de inteligencia artificial y centros de datos. La semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que su acuerdo de inversión y marco económico con Estados Unidos, valorado en US$1.4 billones, avanza según lo previsto. Sin embargo, muchos en la región se preguntan qué han conseguido con esas promesas, según comentaron los habitantes.

Una de las principales frustraciones, según algunos participantes, es que Estados Unidos restó importancia a su preocupación por las represalias de Irán en caso de guerra. Washington, afirmaron, dio mayor peso a los argumentos de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien mantiene una estrecha relación con Trump, había sostenido durante mucho tiempo que Irán aspiraba a tener un arma nuclear —lo que líderes de Teherán han negado— y que la acción militar en su contra era necesaria.



Además, los funcionarios del Golfo se mostraron molestos por la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones sobre un cargamento de petróleo iraní —con un valor potencial de más de US$10 mil millones— que se encontraba en alta mar, a bordo de buques cisterna. Esta medida tenía como objetivo ayudar a reducir el alza en los precios del crudo, pero se produjo en un momento en que los estados árabes del Golfo no podían exportar la mayor parte de su crudo, debido a las amenazas de Irán contra los buques que transitaban por el estrecho de Ormuz.



Algunos estados del Golfo están instando discretamente a Estados Unidos a que continúe atacando a Irán e incluso intente derrocar a la República Islámica, según informaron algunos. Temen que cualquier medida menos drástica le permita a Irán seguir controlando el estrecho y sus economías, lo cual lo envalentonaría aún más. Esto ocurre incluso considerando que el objetivo de un cambio de régimen parece inalcanzable por ahora.

Si bien, tanto Estados Unidos como Israel hablaron de ello al inicio de la guerra, ahora lo hacen con menos frecuencia.

El ejército y el gobierno iraníes se han mantenido unidos, a pesar del asesinato de varios altos mandos y de los bombardeos que han azotado a las fuerzas armadas de Irán. Ahora, mientras miles de drones y misiles sobrevuelan las ciudades árabes del Golfo, concebidas como refugios para turistas e inversores financieros en una región volátil, algunos gobiernos hablan de diversificar aún más sus relaciones geopolíticas más allá de Estados Unidos y de forjar lazos aún más fuertes con China, según indicaron las fuentes.

Pekín no ofrece garantías de seguridad, pero Estados Unidos tampoco, y su discurso durante el último año como la superpotencia más predecible está ganando terreno, afirmaron.