“Ya no representan una amenaza”: que ocurrió en la audiencia contra Nicolás Maduro y Celia Flores

Este 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia en contra del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de que a principios de enero fuera detenido en Caracas por autoridades estadounidenses.

La audiencia se llevó a cabo en Nueva York, y uno de los aspectos abordados por el juez federal Alvin Hellerstein fue la incapacidad del mandatario venezolano para financiar su defensa.

Hellerstein afirmó que tanto Maduro como su esposa Flores no los considera "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, ya que se encuentran detenidos en ese país.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", dijo el juez, de 92 años.

El juez dio estas declaraciones con base en las sanciones de Estados Unidos de congelar los fondos del mandatario, lo que impide que Maduro pueda costear su abogado.

Hellerstein añadió que Venezuela "ya no está en juego" y que la situación en el país sudamericano ha cambiado.

El juez federal a cargo del caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que no lo considera "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país. https://t.co/N16Ji6E8H4 pic.twitter.com/cz4EPloVs1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 26, 2026

El juez también descartó este jueves desestimar el caso. No obstante, Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar la voz algo quebrada, aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial.

Actualmente, Nicolás Maduro, a quien, según varios medios estadounidenses, se le vio más delgado durante la audiencia, es señalado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito referente a la posesión de armas de fuego.

#ÚLTIMAHORA | Donald Trump dice que por ahora solo han procesado a Nicolás Maduro por "una fracción" de sus delitos. pic.twitter.com/XL9eZqCzIF — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 26, 2026

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera declaración, Maduro y Flores se declararon "no culpables" de los delitos que se les imputan. De hecho, el exmandatario venezolano se calificó como "un prisionero de guerra".

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