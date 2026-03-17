Por qué EE. UU. pidió a sus embajadas revisar “inmediatamente” su seguridad tras los ataques de Irán

En medio del conflicto entre EE. UU. e Irán, el medio The Washington Post citó un cable en el que las autoridades estadounidenses habrían solicitado a sus embajadas una "revisión y evaluación inmediata" de su seguridad, ante la constante evolución de la guerra.

El medio afirma que el cable habría sido firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que habría solicitado a las embajadas de todo el mundo "identificar y planificar acciones contra amenazas".

El cable indicaría que las entidades diplomáticas debían convocar los denominados Comités de Acción de Emergencia (CAE) para evaluar la situación derivada del conflicto con Irán.

Además, el cable habría sugerido que, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán habría llevado a cabo 292 ataques contra instalaciones estadounidenses.

También habría descrito amenazas "persistentes" contra el personal estadounidense, e incluso se presume que grupos armados habrían llegado a diferentes domicilios para obtener información sobre ciudadanos estadounidenses.

Infobae afirma que esta orden sería la primera que se hace a todas las embajadas a escala mundial para una revisión de seguridad.

Estados Unidos ordena a todas sus embajadas que revisen “inmediatamente” la seguridad tras los ataques de Irán | Por Adam Taylor https://t.co/Py4y3HyCk6 — Infobae América (@infobaeamerica) March 17, 2026

Desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero, varias embajadas de EE. UU. han tomado la decisión de cerrar sus instalaciones o han sido blanco de ataques iraníes.

Uno de los hechos más recordados ocurrió cuando la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue destruida por bombardeos iraníes.

También se ha informado sobre el despliegue de misiles y drones contra la embajada de EE. UU. en Irak, en Bagdad.

Lea también: “No lo hemos visto”: Por qué Trump supone que el líder iraní, Mojtaba Jameneí, podría estar muerto