Por qué Trump cambió su postura con Irán y le dio una prórroga para abrir el estrecho de Ormuz

Tras reiteradas amenazas hacia Irán, el presidente Donald Trump afirmó que ampliará el plazo para que el país de Medio Oriente abra el estrecho de Ormuz, un sitio estratégico y de gran importancia para la economía mundial.

The New York Times indicó en un artículo reciente que la decisión de Trump de otorgar una nueva prórroga a Irán contrasta con el tono que manejaba el mandatario, quien decía que ese país debía actuar rápido en las negociaciones que mantiene con EE. UU. para terminar la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con el medio estadounidense, la nueva prórroga será de diez días, en un momento en el que EE. UU. busca negociar con Teherán la apertura del estrecho de Ormuz, por donde se moviliza casi el 20% del petróleo mundial.

Esta semana estuvo marcada por declaraciones de Israel, que afirmó haber neutralizado a un comandante iraní clave en el cierre del estrecho de Ormuz.

Además, Donald Trump dijo en una reunión con su gabinete que Teherán debía "ponerse serio" en las negociaciones para evitar "más consecuencias".

Sin embargo, en un giro respecto del tono anterior, Donald Trump afirmó que las negociaciones con Teherán han "ido muy bien" y que la nueva fecha límite será el próximo 6 de abril a las 20 horas.

Antes de la prórroga, Trump también amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no cumplía con el primer plazo para abrir el estrecho.

Anteriormente, Irán no había cumplido con el plazo impuesto en la primera prórroga.

Esto se suma a recientes declaraciones de Trump, en las que decía que Irán, como gesto de buena voluntad, habría permitido el paso de 10 buques por el estrecho, acción que el mandatario calificó como "un regalo bastante grande".

"Ellos te van a decir que no estamos negociando, pero por supuesto que están negociando, ya que están aniquilados", dijo Trump.

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