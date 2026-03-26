“Pónganse serios”: el ultimátum de Trump a Irán en medio de la guerra y las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo ultimátum a Irán, en medio de las negociaciones que ambos países llevan a cabo para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en su red Truth Social que Irán debe "ponerse serio" o, de lo contrario, "será demasiado tarde".

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", dijo el mandatario en su red social.

Además, el mandatario ha dicho que las negociaciones que ha mantenido con Irán han sido "extrañas" y que el país de Medio Oriente "ha suplicado" por alcanzar un acuerdo.

Por otro lado, el Pentágono ha preparado diferentes opciones de intervención militar en Irán, como parte de un "golpe final" que decidirá el propio presidente Donald Trump.

El Departamento de Defensa baraja cuatro operaciones militares entre las que el presidente de Estados Unidos puede elegir, según publica este jueves el medio digital Axios, tras consultar a dos funcionarios y dos fuentes que conocen los planes.

BREAKING: Donald Trump has posted on his Truth Social network, calling Iranian negotiators "different and strange", adding "they better get serious soon".



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Las opciones serían invadir o bloquear la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán; invadir Larak, una isla que ayuda a Irán a controlar el estrecho de Ormuz; tomar la isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, también estratégicas por su ubicación cerca de la entrada occidental del estrecho; y, por último, bloquear o incautar directamente los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental de Ormuz.

Las operaciones militares se preparan a pocas horas de que termine el plazo de cinco días que este lunes dio Trump a Irán para suspender los ataques de Estados Unidos contra sus centrales eléctricas e infraestructuras energéticas.

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