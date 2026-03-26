Quién era el comandante iraní abatido por Israel y cuál era su papel en el estrecho de Ormuz

Mediante un comunicado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este 26 de marzo que, mediante un ataque "preciso y letal", se confirmó el fallecimiento del comandante iraní Alireza Tangsiri, supuesto responsable del cierre en el estrecho de Ormuz.

"El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido", afirmó Katz en el escrito, donde señala que el ataque se llevó a cabo la noche del 25 de marzo.

El ministro israelí reiteró que el fallecimiento del comandante iraní es una "noticia importante" para Estados Unidos.

"Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu", señaló el ministro.

Medios locales israelíes, como Haaretz, The Times of Israel o The Jerusalem Post, afirmaron que el comandante iraní fue abatido en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz.

El sitio resulta relevante no solo para el conflicto entre EE. UU. e Irán, sino para la economía mundial, ya que ahí se moviliza el 20% del petróleo a nivel mundial.

⚓️🔴ELIMINATED: The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri, in a precise IDF strike in Bandar Abbas. pic.twitter.com/ubrIhNbLL2 — Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2026

La última publicación en X por parte de Tangsiri, en cuya biografía en esta red social puede leerse "El golfo Pérsico es nuestro hogar", es del pasado martes.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus "enemigos" desde el comienzo de la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

La muerte del comandante Alireza Tangsiri surge en un momento en que se iniciaron supuestas reuniones entre Estados Unidos e Irán para buscar acuerdos y así acabar con la guerra.

No obstante, mientras el Gobierno de Trump asegura que Irán ansía un acuerdo, el Ejecutivo iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega mantener negociaciones formales con Estados Unidos.

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