Guerra en Oriente Medio: American Airlines anticipa más gastos y menores beneficios por alza del combustible

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Guerra en Oriente Medio: American Airlines anticipa más gastos y menores beneficios por alza del combustible

American Airlines rebajó sus previsiones de ganancias para el 2026 debido al aumento del precio del combustible, impulsado por la guerra en Oriente Medio, y anticipó un incremento de más de US$4 mil millones en sus costos operativos.

NOTA POR EFE

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American Airlines presenta sus resultados trimestrales y ajusta sus previsiones de ganancias para 2026 por el aumento del costo del combustible. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

La aerolínea estadounidense American Airlines rebajó sus previsiones de beneficios para 2026 por la subida de los precios del combustible a causa de la guerra en Oriente Medio y pronosticó un aumento de más de 4 mil millones de dólares en gastos relacionados con ese encarecimiento.

La compañía, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos, estima una pérdida ajustada por acción de US$0.40, frente a una ganancia de US$1.10 por título, en el ejercicio fiscal del 2026.

El pasado enero, la empresa había pronosticado que obtendría ganancias por acción de entre US$1.70 y US$2.70 ese año.

La empresa también dijo prever un aumento de más de 4 mil millones de dólares en gastos relacionados con el encarecimiento del combustible para aviones.

El director general de la compañía, Robert Isom, se mostró optimista y dijo en una entrevista con CNBC que la empresa se recuperará: “La clave para ello reside en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Actuaremos con rapidez para adaptar nuestros vuelos si es necesario”.

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La aerolínea desglosó hoy sus resultados del primer trimestre, cuando obtuvo ingresos récord de US$13.9 mil millones y redujo su deuda a US$34.7 mil millones, el nivel más bajo de la compañía desde mediados del 2015.

En el comunicado, Isom recalcó que la empresa espera una rentabilidad moderada para el 2026, “suponiendo que se mantenga la actual curva de precios futuros del combustible”.

American Airlines resaltó además en la nota que su negocio depende en gran medida del precio y la disponibilidad de combustible para aviones.

“Períodos prolongados de alta volatilidad en los costos del combustible, el aumento de su precio o interrupciones significativas en el suministro podrían tener un impacto negativo significativo en la demanda de los consumidores, nuestros resultados operativos y nuestra liquidez”, destacó.

Ante la subida de los precios del combustible por la guerra en Irán, que comenzó el pasado febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país, los precios del combustible se han encarecido y algunas aerolíneas, como United Airlines y ahora American Airlines, han reducido sus previsiones de ingresos o recortado su capacidad.

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