“El ‘Dormilón Joe’ Biden”: la imagen hecha con IA con la que Donald Trump se burla de su antecesor

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“El ‘Dormilón Joe’ Biden”: la imagen hecha con IA con la que Donald Trump se burla de su antecesor

Donald Trump publicó una imagen hecha con IA para burlarse de Joe Biden, en donde muestra a su hijo, Hunter, consumiendo cocaína.

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Trump ataca a Biden con una imagen de IA que muestra a su hijo Hunter consumiendo droga

Fotografía publicada este jueves en la cuenta oficial de la red Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde atacó a su antecesor, Joe Biden, con una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) donde se muestra al demócrata dormido en el Despacho Oval junto a su hijo, Hunter Biden, consumiendo droga en el escritorio presidencial. (Foto Prensa Libre: EFE)

En sus redes sociales, el presidente Donald Trump se burló de su antecesor, Joe Biden, mediante una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que aparecen, entre otros elementos y personajes, el hijo del demócrata, Hunter Biden, mientras consume cocaína.

“Esta es una representación sumamente precisa de la Administración del ‘Dormilón Joe’ Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a la imagen.

La publicación de Donald Trump también fue replicada en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, la cual tiene casi 1.8 millones de seguidores.

En la imagen, además de mostrar a Joe Biden dormido y a su hijo consumiendo droga, también aparece el expresidente Barack Obama con una caja que lleva la palabra “autopen”.

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Donald Trump utilizaba esta expresión para afirmar que Joe Biden no tenía conocimiento de las órdenes que firmaba, debido a que su administración presuntamente le proporcionaba un “bolígrafo automático”.

Joe Biden ha negado estas acusaciones en reiteradas ocasiones.

En la imagen generada con IA también aparece Hillary Clinton, exprimera dama y exsecretaria de Estado de EE. UU., con los brazos cruzados y una sonrisa malévola.

Trump ha recurrido a la IA y a los memes para promover sus ideas políticas y criticar a sus oponentes. En varias ocasiones ha causado polémica por divulgar ilustraciones y videos falsos en los que Obama aparece arrestado o representado de forma racista junto a su esposa, Michelle Obama.

Una imagen, ya eliminada, en la que Trump aparecía representado como Jesucristo provocó críticas tanto de seguidores como de detractores, en medio de sus diferencias públicas con el papa León XIV por la guerra en Irán.

Lea también: La Casa Blanca convierte a Donald Trump en The Mandalorian por el Día de Star Wars

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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