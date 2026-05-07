“El ‘Dormilón Joe’ Biden”: la imagen hecha con IA con la que Donald Trump se burla de su antecesor

En sus redes sociales, el presidente Donald Trump se burló de su antecesor, Joe Biden, mediante una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que aparecen, entre otros elementos y personajes, el hijo del demócrata, Hunter Biden, mientras consume cocaína.

“Esta es una representación sumamente precisa de la Administración del ‘Dormilón Joe’ Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a la imagen.

La publicación de Donald Trump también fue replicada en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, la cual tiene casi 1.8 millones de seguidores.

En la imagen, además de mostrar a Joe Biden dormido y a su hijo consumiendo droga, también aparece el expresidente Barack Obama con una caja que lleva la palabra “autopen”.

Donald Trump utilizaba esta expresión para afirmar que Joe Biden no tenía conocimiento de las órdenes que firmaba, debido a que su administración presuntamente le proporcionaba un “bolígrafo automático”.

Joe Biden ha negado estas acusaciones en reiteradas ocasiones.

En la imagen generada con IA también aparece Hillary Clinton, exprimera dama y exsecretaria de Estado de EE. UU., con los brazos cruzados y una sonrisa malévola.

Trump ha recurrido a la IA y a los memes para promover sus ideas políticas y criticar a sus oponentes. En varias ocasiones ha causado polémica por divulgar ilustraciones y videos falsos en los que Obama aparece arrestado o representado de forma racista junto a su esposa, Michelle Obama.

Una imagen, ya eliminada, en la que Trump aparecía representado como Jesucristo provocó críticas tanto de seguidores como de detractores, en medio de sus diferencias públicas con el papa León XIV por la guerra en Irán.

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