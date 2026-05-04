La Casa Blanca convierte a Donald Trump en The Mandalorian por el Día de Star Wars

La Casa Blanca difundió este lunes una imagen en redes sociales en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es representado como el protagonista de la serie The Mandalorian, en el marco del Día de Star Wars, celebrado cada 4 de mayo.

La imagen, elaborada con inteligencia artificial, muestra a Trump con la armadura del personaje, acompañado por Grogu, conocido como “bebé Yoda”, y una bandera de Estados Unidos. En la publicación se incluyó el mensaje: “En una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe”.

Publicación en redes oficiales

El contenido fue compartido en las cuentas oficiales de la Casa Blanca, en alusión a la frase emblemática de la saga creada por George Lucas. La fecha conmemora el universo de Star Wars por un juego de palabras en inglés entre “May the Force be with you” y “May the 4th be with you”.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

La administración de Trump ha utilizado en varias ocasiones la inteligencia artificial para generar imágenes y mensajes difundidos en redes sociales. Algunas de estas publicaciones han generado reacciones diversas en el ámbito público, según reportes previos.

Contexto de la franquicia Star Wars

The Mandalorian es una serie de la plataforma Disney+, ambientada cinco años después de El retorno del Jedi, que sigue la historia de un cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal. El próximo 22 de mayo está previsto el estreno de la película The Mandalorian and Grogu.

En paralelo, el expresidente Barack Obama también se sumó a la conmemoración del Día de Star Wars con un video junto al actor Mark Hamill, en el que promociona la apertura de su biblioteca presidencial en Chicago, prevista para el 19 de junio.

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