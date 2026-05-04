Tiroteo cerca de la Casa Blanca: policía hiere a un individuo y activa protocolo de seguridad

Un operativo de seguridad se desplegó este lunes 4 de mayo en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, cerca del Monumento a Washington y de la Casa Blanca, después de que el Servicio Secreto reportara un tiroteo con intervención de un agente. Las autoridades pidieron evitar la zona, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

El incidente ocurrió mientras el presidente Donald Trump participaba en una ceremonia con pequeños empresarios en la Sala Este de la Casa Blanca. La actividad no fue suspendida, aunque periodistas que se encontraban en los jardines del complejo fueron trasladados de manera temporal a la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades no habían informado, de inmediato, el estado de salud de la persona baleada ni las causas que originaron el enfrentamiento. Medios locales reportaron que un hombre adulto fue trasladado a un hospital y que un adolescente recibió atención por heridas menores.

🇺🇸Se informa que los Reporteros de la Casa Blanca tuvieron que salir corriendo, custodiados por el Servicio Secreto hacia la sala de prensa, tras un tiroteo reportado a solo 4 cuadras.⚠️ El presidente Trump se encuentra dentro del lugar en un evento. pic.twitter.com/zOEjedxKWK — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 4, 2026

Autoridades investigan el incidente

El Servicio Secreto confirmó que personal de esa agencia participó en el operativo cerca del National Mall, una zona de alta afluencia turística y próxima a edificios federales. Según los primeros reportes, el hecho habría involucrado a una persona armada, aunque esa versión permanece bajo investigación oficial.

La Policía de Washington y cuerpos de emergencia acudieron al área, donde se establecieron cierres viales y restricciones de paso. Las autoridades indicaron que la población debía evitar el sector mientras continuaban las diligencias.

El confinamiento temporal de reporteros en la Casa Blanca se aplicó como medida preventiva. De acuerdo con reportes desde Washington, los periodistas fueron trasladados a un área segura hasta que se autorizó el retorno a sus posiciones habituales.

🇺🇸 An individual was just shot by law enforcement near the Washington Monument. The White House was briefly locked down.



This is the second major security incident in Washington in under 2 weeks. The last one was the Correspondents' Dinner shooting.



Something is happening to… https://t.co/wTcVafaIte pic.twitter.com/kROqjDMsa5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026

El hecho no alteró la agenda pública inmediata de Trump, quien continuó con el evento previsto en la Casa Blanca. Hasta el momento, no se reportaron agentes heridos.

Segundo hecho reciente de seguridad en Washington

El incidente se produjo pocos días después de otro hecho de seguridad durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, registrado el 26 de abril, cuando un hombre armado fue señalado de intentar atacar al presidente, según reportes de prensa estadounidense.

Las autoridades no han establecido relación entre ambos casos. Por tratarse de información preliminar, los detalles sobre la identidad de la persona baleada, su estado de salud y las causas del incidente permanecen pendientes de confirmación oficial.

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