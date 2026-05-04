Tiroteo cerca de la Casa Blanca: policía hiere a un individuo y activa protocolo de seguridad

Internacional

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: policía hiere a un individuo y activa protocolo de seguridad

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos disparó este lunes contra una persona cerca de la Casa Blanca, en Washington, durante un incidente que obligó a activar protocolos de seguridad.

y

|

time-clock

Agentes de seguridad resguardan el área cercana a la Casa Blanca tras un tiroteo con intervención del Servicio Secreto. (Foto: Prensa Libre: Shutterstock)

Agentes de seguridad resguardan el área cercana a la Casa Blanca tras un tiroteo con intervención del Servicio Secreto. (Foto: Prensa Libre: Shutterstock)

Un operativo de seguridad se desplegó este lunes 4 de mayo en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, cerca del Monumento a Washington y de la Casa Blanca, después de que el Servicio Secreto reportara un tiroteo con intervención de un agente. Las autoridades pidieron evitar la zona, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

El incidente ocurrió mientras el presidente Donald Trump participaba en una ceremonia con pequeños empresarios en la Sala Este de la Casa Blanca. La actividad no fue suspendida, aunque periodistas que se encontraban en los jardines del complejo fueron trasladados de manera temporal a la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades no habían informado, de inmediato, el estado de salud de la persona baleada ni las causas que originaron el enfrentamiento. Medios locales reportaron que un hombre adulto fue trasladado a un hospital y que un adolescente recibió atención por heridas menores.

Autoridades investigan el incidente

El Servicio Secreto confirmó que personal de esa agencia participó en el operativo cerca del National Mall, una zona de alta afluencia turística y próxima a edificios federales. Según los primeros reportes, el hecho habría involucrado a una persona armada, aunque esa versión permanece bajo investigación oficial.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Casa Blanca Tiroteo

Tiroteo en la Casa Blanca: Así son los protocolos del Servicio Secreto para proteger al presidente

chevron-right
supuesto tirador arrestado en evento de la casa blanca

Quién es Cole Allen, el maestro y "lobo solitario" detenido por los disparos en cena donde estaba Trump

chevron-right

La Policía de Washington y cuerpos de emergencia acudieron al área, donde se establecieron cierres viales y restricciones de paso. Las autoridades indicaron que la población debía evitar el sector mientras continuaban las diligencias.

El confinamiento temporal de reporteros en la Casa Blanca se aplicó como medida preventiva. De acuerdo con reportes desde Washington, los periodistas fueron trasladados a un área segura hasta que se autorizó el retorno a sus posiciones habituales.

El hecho no alteró la agenda pública inmediata de Trump, quien continuó con el evento previsto en la Casa Blanca. Hasta el momento, no se reportaron agentes heridos.

Segundo hecho reciente de seguridad en Washington

El incidente se produjo pocos días después de otro hecho de seguridad durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, registrado el 26 de abril, cuando un hombre armado fue señalado de intentar atacar al presidente, según reportes de prensa estadounidense.

EN ESTE MOMENTO

Concluye etapa de impugnaciones sin objeciones y Arévalo asume decisión final sobre fiscal general

Right
El presidente Bernardo Arévalo detalla el proceso de entrevistas a candidatos al Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Arévalo perfila decisión final y plantea que el nuevo fiscal general deberá rescatar el MP

Right

Las autoridades no han establecido relación entre ambos casos. Por tratarse de información preliminar, los detalles sobre la identidad de la persona baleada, su estado de salud y las causas del incidente permanecen pendientes de confirmación oficial.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Casa Blanca Donald Trump Estados Unidos Sucesos Estados Unidos Washington 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '