Dictan prisión preventiva contra sospechoso de intentar asesinar a Trump y qué sucederá con su caso

Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de corresponsales en la Casa Blanca el pasado sábado, permanecerá en prisión preventiva sin fianza tras una orden judicial.

Una jueza del Distrito de Columbia dictaminó este jueves que Allen permanecerá en prisión preventiva, luego de que el acusado aceptara la medida cautelar solicitada por la fiscalía en su contra.

Esto supone un giro inesperado en el caso, luego de que el equipo legal del acusado buscara impugnar la prisión preventiva, solicitada por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

Actualmente, Allen enfrenta un cargo por intento de asesinato del presidente, el cual podría llevarlo a cadena perpetua, además de otros dos cargos relacionados con el transporte y uso de armas.

Sin embargo, la fiscal Pirro dijo recientemente en una entrevista con Fox News que no se descarta presentar más cargos contra Allen, principalmente cuando el caso sea presentado ante el gran jurado.

El acusado intentó irrumpir armado el pasado sábado en el salón del hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Una jueza del Distrito de Columbia dictamina prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.https://t.co/4WHxvyhhUb — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 30, 2026

Durante el evento se contó con la presencia de Trump; la primera dama, Melania; el vicepresidente, J. D. Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno, además de unos 2 mil invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Según el relato de la fiscalía, pasadas las 20.30 horas, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos; Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

Posteriormente, la fiscalía compartió una fotografía que Allen se tomó antes de salir de su cuarto de hotel y comenzar su intento de atentado.

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