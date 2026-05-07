Una encuesta revela un amplio rechazo a los mensajes relacionados con la religión de Trump y Hegseth

Los estadounidenses se sienten profundamente incómodos con las recientes declaraciones relacionadas con la religión realizadas por el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que supone una contundente reprimenda en un país tan dividido, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. La encuesta revela una valoración positiva del papa León XIV, quien ha criticado las acciones de Estados Unidos en materia de inmigración y en Irán, lo que ha provocado críticas por parte de Trump, que el presidente repitió el martes. Según la encuesta, el 87% de los estadounidenses tiene una opinión negativa de la publicación de Trump en redes sociales en la que parece representarse a sí mismo como Jesús.

El 69% desaprueba que Hegseth orara en el Pentágono pidiendo "una violencia desmedida contra quienes no merecen piedad". Ambas expresiones suscitaron críticas incluso entre republicanos y votantes de Trump, algo inusual en un momento de profunda polarización política. El 80% de los votantes de Trump en el 2024 reaccionaron negativamente a la publicación de Trump sobre Jesús, al igual que el 79% de los republicanos. En cuanto a la oración de Hegseth, más del 40% de ambos grupos reaccionaron negativamente. "¡Solo hay un Jesús! Me parecieron publicaciones inapropiadas y ofensivas. La humildad es la esencia de ser Jesús", dijo Kimberly Chopin, una católica de 57 años que vive en los suburbios de Baton Rouge y votó por Trump.

Añadió que la oración de Hegseth que incitaba a la violencia la incomodó profundamente. "Ese tipo de lenguaje suena como el de Al Qaeda". Trump eliminó la imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía caracterizado como Jesús, tras una fuerte reacción negativa, que incluyó acusaciones de blasfemia por parte de la derecha religiosa. Durante más de una década, Trump se ha presentado como un defensor de los sectores más religiosos. Ha contado con un amplio apoyo de los cristianos blancos, algunos de los cuales lo comparan con héroes bíblicos. Sin embargo, la nueva encuesta muestra un descenso en su aprobación, ya que la administración Trump enfrenta críticas no solo del Papa, sino también de varios clérigos católicos estadounidenses de alto rango, así como de líderes de otras confesiones conservadoras, por aspectos de su política migratoria restrictiva y la guerra en Irán.

Si bien 9 de cada 10 protestantes evangélicos blancos —el bloque religioso estadounidense más partidario de Trump— tienen una opinión negativa sobre la publicación de la imagen que se asemeja a Jesús por parte de Trump, la gran mayoría de este grupo —alrededor de 7 de cada 10— aún aprueba la gestión general de Trump como presidente. Esto representa una caída de 10 puntos porcentuales con respecto a su índice de aprobación entre los evangélicos blancos en una encuesta realizada en febrero del 2025. Trump ha declarado públicamente que él fue quien publicó la imagen en las redes sociales y que creía que lo representaba como un médico o un miembro de la Cruz Roja. A pesar de la declaración del presidente, Kristine Rooff, una protestante evangélica que votó por Trump, afirma no creer que él haya publicado la imagen.

“Es un hombre fuerte. Defiende sus convicciones y cree en la importancia de proteger a Estados Unidos”, dijo Rooff, de 67 años, residente de Misuri y jubilado el año pasado de un trabajo en el que prestaba servicios a personas con discapacidad en el estado. “No lo considero un defensor de los cristianos, pero para mí tiene buenos valores”. Trump ganó el voto de los católicos blancos por un margen de más de 20 puntos en las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, su índice de aprobación entre este grupo ha disminuido en la nueva encuesta, situándose en el 49%, frente al 63% de febrero del 2025. Su índice de aprobación entre todos los católicos se sitúa en el 38%, una caída de 10 puntos desde entonces.

En general, el índice de aprobación de Trump entre la población ha caído del 45% en febrero del 2025 al 37%. Los estadounidenses parecen tener una visión más favorable de León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, quien sucedió al papa Francisco el año pasado. En los últimos meses, León XIV y algunos de sus allegados en Estados Unidos han expresado críticas y desaprobación hacia ciertas acciones militares y de control migratorio estadounidenses. En respuesta, Trump ha arremetido contra el Papa. En la encuesta, dos de cada tres estadounidenses reaccionaron positivamente a la petición de León XIV de que los ciudadanos se pusieran en contacto con el Congreso para trabajar por la paz y rechazar la guerra.

Casi seis de cada diez reaccionaron negativamente a la falsa afirmación de Trump sobre el Papa, quien supuestamente dijo que "está bien que Irán tenga un arma nuclear". Chopin afirmó que las críticas de Trump a León XIV "me dejaron un mal sabor de boca". "Los católicos constituyen la denominación cristiana más grande del país, ¿por qué no querríamos al menos participar de forma constructiva?", dijo. «"Aquí está el líder de la Iglesia Católica, una figura respetada y el primer estadounidense! Simplemente sentí que debía haber un diálogo". Rooff, quien afirmó tener una opinión muy negativa de León XIV, repitió la falsa afirmación de Trump de que el pontífice dijo que Irán debería tener armas nucleares. También desaprueba lo que considera una actitud demasiado tolerante de León XIV hacia las personas LGBTQ+.

“No tengo ningún problema con su comunidad, pero si nos guiamos por la Biblia, los líderes religiosos los aceptan como si fueran al cielo, como si todo fuera color de rosa, y no lo es”, dijo. Entre los estadounidenses que lo conocen, León XIV tiene una imagen positiva: el 41 por ciento tiene una opinión favorable, frente al 16 por ciento que la tiene desfavorable. Sin embargo, un considerable 43 por ciento de los estadounidenses aún no conoce al pontífice. Según la encuesta, León XIV goza de popularidad entre los católicos estadounidenses, incluidos los republicanos católicos y los votantes de Trump, y es abrumadoramente popular entre los demócratas y aquellos que votaron por la demócrata Kamala Harris en el 2024.

Aquí está el líder de la Iglesia Católica, una figura respetada y el primer estadounidense! Simplemente sentí que debía haber un diálogo.

Cindy Luna, de 28 años, republicana de Nevada que votó por Trump, dijo que la publicación del presidente en las redes sociales y la oración de Hegseth son ejemplos típicos de las razones por las que en los últimos años ha sentido más escepticismo hacia la política en general, así como hacia el Partido Republicano. “Puede estar en desacuerdo con el Papa, no hay problema, pero no entiende quién es el Papa”, dijo Luna, una católica hispana que se dedica al cuidado de sus hijos. Añadió que, como defensora de la vida, respeta a León XIV por su postura contra la guerra y su compromiso con los marginados, incluidos los migrantes.

“Él no es político, así que dirá las cosas como son”, dijo Luna. “No estará de acuerdo cuando algo vaya en contra de nuestras enseñanzas y lo denunciará”. La imagen de Jesús, añadida a otras publicaciones controvertidas de Trump, "me ha hecho darme cuenta de que los políticos son simplemente humanos y que también son tentados por otros vicios", dijo Luna. La encuesta de Post-ABC-Ipsos también preguntó sobre una publicación de Trump realizada durante las negociaciones entre su administración e Irán.

Dicha publicación, que decía: "Toda una civilización morirá esta noche y jamás volverá", parecía sugerir el uso de armas nucleares. Esto desencadenó un amplio debate público, incluso entre teólogos morales y filósofos que estudian la ética y la guerra. El setenta y seis por ciento de los estadounidenses reaccionaron negativamente a esa publicación, incluyendo 53 que lo hicieron "con vehemencia".