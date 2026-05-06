La advertencia de Trump a México sobre el narcotráfico: qué implica y por qué genera tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles 6 de mayo del 2026 una nueva advertencia a México por el combate al narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, al afirmar desde la Casa Blanca que Washington podría tomar acciones directas si las autoridades mexicanas no fortalecen sus operativos contra los carteles de la droga.

“El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, dijo Trump.

La declaración ocurre en medio de una relación bilateral marcada por la tensión, luego de que el mandatario estadounidense ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los carteles, una opción rechazada por el Gobierno de Sheinbaum, que apela a la soberanía nacional.

Fentanilo, carteles y presión diplomática

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump convirtió la lucha contra el tráfico de drogas en una prioridad de seguridad. Su administración ha impulsado una estrategia más agresiva contra organizaciones criminales y ha catalogado a los principales carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Aunque Trump ha elogiado públicamente su relación con Sheinbaum, sus declaraciones refuerzan la presión sobre México en un momento en que Estados Unidos considera al país vecino un punto clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas hacia su territorio.

Acusación contra Rocha Moya agrava la tensión

El nuevo mensaje de Trump se suma a otros hechos que han complicado la relación entre ambos gobiernos. En abril, un operativo antidrogas en Chihuahua involucró a agentes de la CIA sin autorización formal del Gobierno federal mexicano, según reportes de medios mexicanos.

Además, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa, junto con otros funcionarios mexicanos. México ha señalado que Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, pero no ha presentado elementos de prueba suficientes, según la información disponible.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.