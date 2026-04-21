“No pierdan la fe”: Qué dijeron Biden, Obama, Bush y Clinton sobre el futuro de Estados Unidos

En la antesala del aniversario número 250 de Estados Unidos, varios expresidentes transmitieron un mensaje de optimismo a los ciudadanos.

Este 21 de abril, los cuatro exmandatarios Joe Biden, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton hablaron en una entrevista exclusiva para el medio "TODAY", donde reafirmaron un mensaje esperanzador de cara al futuro del país.

Las entrevistas, según medios como NBC, fueron realizadas por la copresentadora Jenna Bush Hager, hija de Bush, quien reveló este lunes que habló de forma individual con cada expresidente.

Las entrevistas se llevaron a cabo en un evento privado celebrado el pasado fin de semana en Filadelfia, organizado por History Channel.

Las entrevistas se publicarán este martes 21 de marzo, pero "TODAY" ha difundido varios adelantos y extractos de las conversaciones que Hager sostuvo con los exmandatarios.

For a "TODAY" exclusive, Jenna Bush Hager sits down with each of the four former living U.S. presidents, each sharing a message for the American people ahead of the nation’s 250th anniversary in July. https://t.co/S3E0AVSxM8 — NBC News (@NBCNews) April 20, 2026

La copresentadora preguntó a cada uno de ellos los motivos que los inspiraron a postularse a la Presidencia en sus respectivos momentos, así como los episodios más representativos de sus mandatos.

Bill Clinton

"Creo que mi mensaje es: no pierdan la fe en Estados Unidos. Somos el gobierno elegido democráticamente más longevo de la historia. Y mucha gente no creía que llegaríamos tan lejos. Creo que sería positivo que perdurara aún más. Así que todos deberían reflexionar sobre esto este año".

Bill Clinton, Joe Biden, Barack Obama, and George Bush spoke with TODAY host Jenna Bush Hager on Saturday to mark the 250th anniversary of the United States. 💙



Full interview clip, Part 3: pic.twitter.com/CedbzgCgix — Elizabeth (@alluringmedia) April 21, 2026

Joe Biden

"Somos el país más singular del mundo en el sentido de que realmente creemos que la democracia se rige por las normas de la Constitución. Y creemos que todos los hombres son creados iguales. Todos tienen derecho a una oportunidad. Todos tienen una oportunidad. Y creo que, al actuar en consecuencia, el país crece en lugar de centrarse en las divisiones. Porque no estamos ni mucho menos tan divididos como nos pintan".

Bill Clinton, Joe Biden, Barack Obama, and George Bush spoke with TODAY host Jenna Bush Hager on Saturday to mark the 250th anniversary of the United States. 💙



Full interview clip, Part 1: pic.twitter.com/m5aIw4hBYB — Elizabeth (@alluringmedia) April 21, 2026

Barack Obama

"Si mantenemos la convicción de que, como pueblo, se nos ha otorgado la oportunidad de autogobernarnos… si prestamos atención a nuestras responsabilidades y deberes, y si mostramos respeto y consideración hacia nuestros conciudadanos —incluso si no estamos de acuerdo con ellos—, si comprendemos que parte de este proyecto democrático consiste en resolver nuestras diferencias de forma pacífica y legal, entonces confío en que tendremos otros 250 años de democracia igual de próspera".

Bill Clinton, Joe Biden, Barack Obama, and George Bush spoke with TODAY host Jenna Bush Hager on Saturday to mark the 250th anniversary of the United States. 💙



Full interview clip, Part 2: pic.twitter.com/MxfAnQJiS9 — Elizabeth (@alluringmedia) April 21, 2026

George Bush

"Mi mensaje es: ‘Considérense afortunados de formar parte de una gran nación’", dijo Bush. "Estudien nuestra historia para comprender mejor el futuro. Y sean ciudadanos, no espectadores. Con esto quiero decir que participen en el proceso, pero también que amen al prójimo como les gustaría ser amados".

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