Bernardo Arévalo saluda a Keiko Fujimori por su victoria electoral en Perú

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saludó este sábado 4 de julio y mostró su apoyo a la presidenta elegida de Perú, Keiko Fujimori.

“Saludo a la presidenta elegida del Perú y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú”, agregó Arévalo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala también expresó, en un comunicado, las "más sinceras felicitaciones" a Fujimori, en nombre del pueblo y del Gobierno de Guatemala, por el triunfo alcanzado el pasado 7 de junio.

La Cancillería guatemalteca reiteró la voluntad del país centroamericano de afianzar los vínculos diplomáticos que prevalecen desde hace 169 años, así como el interés de promover proyectos comunes en beneficio de ambas naciones.

Fujimori comenzó el viernes la etapa de transición de gobierno con la designación del economista Marco Vinelli como responsable de ese proceso. Vinelli había sido jefe del plan de gobierno durante la campaña electoral.

Lo hizo con el argumento de "responder a los problemas del país y empezar a tomar decisiones", escasas horas después de ser proclamada vencedora de los comicios presidenciales.

En un pronunciamiento en la sede de su partido, Fuerza Popular, Fujimori también anunció la puesta en marcha de la oficina de la Presidencia, que estará a cargo de quien será su segundo vicepresidente, Miguel Torres, junto con Vinelli.

“Vamos a ordenar el equipo de transición para que cuando asumamos sepamos dónde actuar primero, cómo responder con rapidez y responsabilidad”, expresó la presidenta elegida.

En ese sentido, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), señaló que primero deben conocer con precisión la realidad del Estado que recibirán y elaborar un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, así como de los recursos disponibles y los desafíos más urgentes.

La derechista Fujimori fue declarada el viernes oficialmente presidenta elegida de Perú, al anunciarse los resultados oficiales de la segunda vuelta de la elección presidencial, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49,641 votos.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados tras los intentos fallidos de Roberto Sánchez por frenar ese acto. El candidato denunció un supuesto fraude en su contra y reclamó la anulación de la votación en el exterior, decisión que le habría dado el triunfo al ser el candidato más votado en el territorio nacional.

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