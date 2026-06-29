Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez por 49 mil 641 votos al concluir el conteo oficial en Perú

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes 29 de junio, 22 días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49 mil 641 votos.

Con el escrutinio completado al 100% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos al recibir 9 millones 223 mil 396 sufragios, frente al 49.865% de Sánchez, que sumó 9 millones 173 mil 755 papeletas.

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50 mil votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto en el que Fujimori será declarada presidenta electa del país. El 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio asumirá la Presidencia en una ceremonia en el Parlamento, con motivo del día nacional de Perú..

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de perder la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, Sánchez, quien participó en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, anunció que no reconocerá a Fujimori como presidenta, al denunciar, sin presentar pruebas, un supuesto fraude en la votación en el exterior, cuyos resultados solicitó anular sin éxito, ya que, según afirmó, ello le habría dado el triunfo, pues fue el candidato más votado dentro del territorio nacional.

Fujimori se alzó así con el triunfo en la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, en la que participaron 35 candidatos, lo que dispersó el voto y permitió que fuera la más votada en la primera vuelta, con apenas el 17.19% de los sufragios, seguida del 12.03% obtenido por Sánchez.

El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política, durante la cual Perú ha tenido ocho presidentes en diez años, como consecuencia de una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con votos del fujimorismo.

Será el regreso del fujimorismo al poder después de 25 años, desde que su padre dimitió por fax desde Japón, luego de que se destapara un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que posteriormente lo llevó a ser condenado a 25 años de prisión por ese caso y por delitos de lesa humanidad.

La líder y candidata del partido Fuerza Popular hizo campaña con la principal promesa de "recuperar el orden", en un momento en que la principal preocupación de los peruanos es el incremento de la inseguridad ciudadana por el auge del crimen organizado.

Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, quien sentó las bases del crecimiento económico y de la apertura comercial del país, al tiempo que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) mediante una estrategia que también le costó una condena de prisión, junto con los escándalos de corrupción vinculados con su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos, quien está próximo a salir de prisión.