Piloto se abre paso entre piedras y materiales e ingresa a zona en reparación de Antigua Guatemala

Un piloto ingresó con su vehículo a la avenida El Desengaño, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la noche del pasado jueves pese a la señalización colocada por los trabajos de empedrado que se efectúan en el lugar, informó la municipalidad este viernes 7 de agosto.

Según la comuna, el conductor circuló sobre áreas recién intervenidas, piedra y otros materiales utilizados en los trabajos, lo que provocó daños en la obra.

“Anoche, un conductor decidió ignorar toda la señalización de la obra en construcción de la Avenida El Desengaño. Condujo sobre piedra, material de construcción y áreas recién intervenidas. Cada piedra de Antigua Guatemala se coloca a mano”, escribió la Municipalidad de Antigua Guatemala en sus redes sociales.

La comuna destacó que los trabajos que se efectúan en el lugar requieren tiempo y recursos públicos, por lo que pidió a los conductores respetar las restricciones establecidas en las áreas intervenidas.

“Cada intervención requiere tiempo y recursos públicos. Si encuentras señalización de obra, respétala. Reporta actos como este al 1552, opción 1. El centro de monitoreo opera las 24 horas”, agregó la municipalidad.

Medios locales reportaron que posiblemente el piloto conducía ebrio. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Según esas publicaciones, además de los daños ocasionados en los trabajos, el vehículo también resultó afectado.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades identificaron al conductor o el vehículo y si el hecho será objeto de alguna multa.

Otro incidente

Un incidente similar ocurrió el jueves 6 de agosto en el kilómetro 24.9 de la ruta Interamericana, antes de llegar a San Lucas Sacatepéquez, donde un motorista ingresó a un tramo en construcción y quedó atrapado en concreto fresco, pese a la señalización colocada en el área, según las autoridades.

El hecho ocurrió durante trabajos de mejoramiento de la carretera. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la empresa encargada de la obra había instalado señalización preventiva y anunciado con anticipación las indicaciones de circulación para resguardar el área donde el concreto estaba en proceso de secado.

La cartera calificó el hecho como una imprudencia y señaló que estas acciones ponen en riesgo la seguridad vial y afectan el avance de los proyectos de infraestructura.

“La imprudencia en carretera no solo arriesga vidas, también destruye el esfuerzo colectivo”, indicó el Ministerio de Comunicaciones en un pronunciamiento.

Según la institución, el motorista ignoró la señalización e ingresó al concreto fresco, lo que dañó parte de la obra durante una etapa crítica del proceso de secado.

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