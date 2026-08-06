Motorista invade tramo en construcción y queda atorado en concreto fresco en la ruta Interamericana

Un motorista ingresó a un tramo en construcción y quedó atrapado en concreto fresco en el kilómetro 24.9 de la ruta Interamericana, antes de llegar a San Lucas Sacatepéquez, pese a que el área estaba señalizada por los trabajos que se efectúan en el lugar, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió este jueves 6 de agosto durante labores de mejoramiento de la carretera. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la empresa encargada de la obra había colocado señalización preventiva y anunciado con anticipación las indicaciones de circulación para resguardar el área donde el concreto se encontraba en proceso de secado.

La cartera calificó el hecho como una imprudencia y señaló que este tipo de acciones no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también afecta el avance de los proyectos de infraestructura.

"La imprudencia en carretera no solo arriesga vidas, también destruye el esfuerzo colectivo", indicó el Ministerio de Comunicaciones en un pronunciamiento.

Añadió que el motorista ignoró la señalización e ingresó al concreto fresco, lo que dañó parte de la obra en una etapa crítica del proceso de secado.

La institución explicó que este tipo de daños obliga a repetir parte de los trabajos, incrementa el uso de recursos y prolonga las complicaciones en el tránsito para los usuarios de la ruta.

Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas y motoristas para respetar la señalización instalada en las zonas de construcción, reducir la velocidad y conducir con paciencia mientras se ejecutan los proyectos viales.

"Cuidar nuestras carreteras es cuidar nuestro tiempo y nuestra seguridad", enfatizó la cartera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el motorista fue sancionado o si deberá asumir el costo de las reparaciones ocasionadas por los daños a la obra.

⚠️ ¡No a la imprudencia!



En el km 24.9 de la ruta Interamericana, @COVIAL_CIV señalizó el área y anunció con anticipación las indicaciones de circulación por trabajos.



Aun así, un motorista ingresó al tramo con asfalto en proceso de secado y dañó parte del avance realizado🚧 pic.twitter.com/7lJ8AHiJjo — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) August 6, 2026

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