Por qué millones de aficionados apoyaron a Cabo Verde y a Vozinha en el Mundial 2026

Aficionados y espectadores menos habituales del futbol mostraron durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final del Mundial 2026 un cierto apego y respaldo a la selección de Cabo Verde.

El pequeño país africano terminó segundo en el Grupo H, pese a compartirlo con España, Uruguay y Arabia Saudita, tras empatar los tres partidos. Sin embargo, los internautas y aficionados al futbol se volcaron a favor de esta selección con memes y expectativa en cada duelo.

La prensa deportiva internacional señala que, pese a perder contra Argentina en un agónico y épico 3-2 durante el tiempo extra, Cabo Verde "se ganó el respeto de todos".

El politólogo argentino Tomás Trapé explicó en Infobae por qué la afición celebra a un desconocido como si fuera una hazaña propia. Se trata del efecto underdog, un fenómeno que la psicología social estudia desde hace décadas.

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En cada edición del Mundial aparece una selección inesperada que despierta simpatía global, como Uruguay en Sudáfrica 2010, Costa Rica en Brasil 2014, Croacia en Rusia 2018 o Marruecos en Qatar 2022. De acuerdo con Trapé, lo que conquista a la afición no es únicamente el resultado, sino la historia que representa: "La posibilidad de que quien parecía condenado a perder consiga desafiar todos los pronósticos".

François Quesque, investigador del Centro de Neurociencia de Lyon, señala que los niños tienden espontáneamente a ponerse del lado del más fuerte, un comportamiento asociado a mecanismos evolutivos de supervivencia. A su vez, el psicólogo social Joseph Vandello, de la Universidad del Sur de Florida, sostiene que el underdog cumple una función de equilibrio dentro de la sociedad.

Por esta razón, encantan relatos como David contra Goliat, Zeus desafiando a Cronos o Rocky subiéndose al ring contra un rival superior.

Vandello comprobó su hipótesis al presentar a distintos grupos dos equipos ficticios y pedirles que eligieran con cuál simpatizaban. Cuando el contexto dejaba claro cuál era el favorito y cuál el desfavorecido, cerca del 90% optaba por este último.

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"El efecto underdog depende de una percepción de injusticia, de una desventaja que sentimos que debería corregirse", escribió Trapé.

Añade: "Si Cabo Verde puede empatarle a España, quizás nosotros también podamos con nuestros Goliats".

Qué hace tan especial a Cabo Verde

Cabo Verde es un pequeño país con apenas 500 mil habitantes, ubicado en un archipiélago volcánico frente a las costas de África y con una cultura lusoafricana. Sin embargo, se convirtió en la sensación del Mundial 2026.

Su debut rompió todos los pronósticos porque empató 0-0 con uno de los favoritos del torneo, España. Después rescató un empate 2-2 contra Uruguay. Por último, volvió a igualar 0-0 con Arabia Saudita.

La plantilla de Cabo Verde está integrada únicamente por dos jugadores de la liga local. El resto de los futbolistas nació o se formó en Europa, principalmente en Portugal, Países Bajos y Francia, así como en Estados Unidos.

Los dos únicos jugadores con pasado en la liga local son, además, los máximos referentes y veteranos del equipo: el arquero Josimar Dias Vozinha y el defensor Stopira.

Según el diario argentino La Nación, el éxito de Cabo Verde se debe a la captación y convocatoria de hijos y nietos de emigrantes radicados en el extranjero.

En la Copa Africana, los caboverdianos lograron llegar a los cuartos de final y obtener su clasificación al Mundial.

El capitán de la selección, Ryan Mendes, ha pasado por equipos de Francia, Inglaterra y Turquía.

Vozinha y su madre

El guardameta Vozinha, de 40 años, mostró su talento y experiencia desde el partido contra España al realizar siete atajadas y mantener su portería invicta. No obstante, la celebración del empate tuvo un sabor agridulce porque su madre, Ana Candida Evora, no pudo estar en la grada para verlo cumplir el sueño de jugar un Mundial. Ella tuvo problemas para obtener una visa para Estados Unidos.

"Lloré porque me criaron mis abuelos y no están aquí porque murieron. Y por mi mamá, que no viajó por un tema de visa", dijo Vozinha a la BBC tras el partido, visiblemente emocionado.

La dificultad radicaba en que Cabo Verde figura entre los países cuyos ciudadanos podían estar sujetos a una fianza de hasta US$15 mil para determinadas visas, una cantidad imposible para la familia del futbolista.

El caso llegó hasta las autoridades estadounidenses y, tras varias gestiones, la madre de Vozinha consiguió el permiso para viajar.

Ana pudo volar a Miami, Florida, y animar a su hijo en el enfrentamiento contra Uruguay.

"Quiero agradecer a todos los aficionados, a todos los que ayudaron en el proceso, por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde", dijo Ana, según The Mirror US.

"Un beso para ustedes. ¡Sean fuertes y valientes, tiburones azules!", agregó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intervino después de que fracasara la solicitud de la visa. También el representante demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció que se habían eximido las tasas del visado.

Otro gesto que cobró importancia en las redes sociales fue que la selección de Cabo Verde mostró solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que afectaron ese país sudamericano el 24 de junio, de acuerdo con la televisión estatal.